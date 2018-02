Uma Thurman también denunció haber sido víctima de Harvey Weinstein

La actriz Uma Thurman se sumó este sábado a la lista de denuncias contra Harvey Weinstein y relató en primera persona cómo fue víctima de una agresión sexual por parte del famoso productor de Hollywood.



Thurman contó que tuvo una situación incómoda con Weinstein, que quiso que entrara con él en un sauna de un hotel de París, y que poco tiempo después la atacó en un hotel en Londres.



"Intentó desnudarse, hizo todo tipo de cosas desagradables. Aunque de hecho no me forzó", relató la actriz de 47 años en una entrevista con la columnista Mauren Dowd publicada en "The New York Times".



Al día siguiente del ataque, Weinstein le mandó un ramo de flores, contó Thurman, que aseguró que alertó al productor sobre las consecuencias de sus actos. "Si le haces a otras personas lo que me hiciste a mí, perderás tu carrera, tu reputación y tu familia, te lo prometo", le dijo.



Thurman contó que tras el éxito de "Pulp Fiction" (1994), que al igual que las cintas de "Kill Bill" (2003-2004) fueron dirigidas por Quentin Tarantino y distribuidas por Miramax, de Weinstein, se vinculó bastante con el productor.



"Él pasó horas hablándome sobre mi material y elogiándome. Es posible que eso me hiciera pasar por alto las señales de alerta", aseguró.



El diario neoyorquino indicó que Weinstein, que está recluido y sometiéndose a terapia, confirmó a través de un portavoz haber "hecho un avance" sobre Thurman tras haber "malinterpretado las señales" de la actriz.



La actriz, por su parte, dijo que lamentaba que el productor hubiera podido seguir adelante con su conducta durante décadas.



"Lo complicado para mí sobre Harvey es lo mal que me siento por todas las mujeres que fueron atacadas después de mi", manifestó al periódico.



Weinstein se vio envuelto en un escándalo el año pasado después de que muchas mujeres, entre ellas las actrices Ashley Judd y Salma Hayek, lo acusaran de acoso o abuso sexual, en una polémica que llevó a la creación del movimiento #MeToo (YoTambién).



El productor admitió haber actuado mal, pero desmintió haber tenido relaciones sexuales sin consentimiento. Entre tanto, fue despedido de su compañía y apartado de la Academia de Hollywood, que entrega los Oscar.