Un empate en el final dejó a Real Madrid fuera de la lucha y con un presente incierto

Real Madrid no pudo confirmar su levantada en la Liga de España al sufrir un empate agónico de 2 a 2 de visitante, con un gol del italiano Giampaolo Pazzini a un minuto del final de un partido correspondiente a la 22da. fecha.



El equipo dirigido por el francés Zinedine Zidane, que llegaba de golear a Valencia (4-1), se puso dos veces en ventaja con tantos del defensor Sergio Ramos y el mediocampista Isco, a los 11 minutos del primer tiempo y 36 del segundo.



Antes del descanso, el local estableció el 1 a 1 transitorio con un tanto del senegalés Emmanuel Boateng.



Con un encuentro pendiente, Real Madrid se ubica cuarto con 40 puntos, a 18 del líder Barcelona, por lo que ya está virtualmente fuera de la pelea por el título que defiende en la actual temporada.



En la "Casa Blanca" sólo piensan en recomponer el equipo para afrontar el compromiso del próximo miércoles 14 ante París Saint Germain, de local, por la ida de octavos de final de la Champions.



Previamente, el sábado 10, el equipo tendrá que cumplir con un nuevo compromiso de Liga ante Real Sociedad en el estadio Santiago Bernabéu.



Sevilla, con el defensor argentino Nicolás Pareja de titular y el ingreso de su compatriota Ever Banega en el segundo tiempo (Guido Pizarro y Joaquín Correa estuvieron entre los suplentes), fue goleado por Eibar por 5 a 1 en una tarde negra que fue asumida por sus propios protagonistas.



Además, Betis (30) venció, de local, por 2 a 1 a Villarreal (37), donde marcó el colombiano Carlos Bacca, y Deportivo Alavés hizo lo propio 2-1 ante Celta de Vigo, donde fue titular el ex Boca Facundo Roncaglia y concentró el ex River Gustavo Cabral.



Barcelona (57), con Lionel Messi de titular, afrontará el domingo el clásico de la ciudad ante Españyol.



La fecha continuará con Getafe-Leganés (Martin Mantovanni, Mauro Dos Santos, Ezequiel Muñoz y Alexander Symanowski); Girona-Athletic Club; Atlético Madrid (DT Diego Simeone, Nicolas Gaitan y Ángel Correa)-Valencia (Ezequiel Garay y Luciano Vietto) y se completará el lunes con Las Palmas (Leandro Chichizola, Gabriel Peñalba, Jonathan Calleri y Hernan Toledo)-Málaga (Ezequiel Rolón).



La tabla de posiciones tiene a Barcelona con 57 puntos; Atlético Madrid 46; Valencia 40; Real Madrid 39; Villarreal 37; Sevilla 33; Eibar 32; Celta de Vigo 31; Real Betis 30; Getafe 28; Girona 28; Leganés 28; Athletic Club 27; Real Sociedad 26; Espanyol 24; Deportivo Alavés 22; Levante 20; Deportivo La Coruña 17; Las Palmas 14; Málaga 13.