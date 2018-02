Diputada chaqueña protagonizó un escándalo al pelearse con el campeón olímpico Crismanich

Una diputada chaqueña protagonizó un escándalo durante el Carnaval de Corrientes al pelearse con el campeón olímpico de taekwondo Sebastián Crismanich, a quien habría intentó arrebatarle unas plateas para ubicarse cerca de su familia.



Pese a que debía ser un momento de disfrute y diversión en la provincia litoraleña, el tradicional evento festivo quedó opacado por el episodio que tuvo como protagonista a la legisladora peronista Nadia García Amud.



En el palco del sambódromo de Corrientes en la madrugada del pasado sábado, la dirigente del PJ chaqueño quiso ocupar unos asientos que le correspondían al deportista, que tenía en su poder las entradas con los números de dichas ubicaciones.



Luego de la negativa de Crismanich, García Amud insistió en su pedido, pero en el segundo intento incluyó gritos y empujones.







Ante la situación, efectivos de la Policía provincial y de seguridad privada se acercaron hasta el lugar y trasladaron hasta la Comisaría 9º a la legisladora, que también es abogada y cinturón negro de taekwondo.



Tras el violento episodio, Crismanich aseguró que se trató de "un hecho lamentable de arrogancia, prepotencia y agresividad", al tiempo que advirtió que "esto sucede cuando hay alcohol y algunas sustancias de por medio".



"Nosotros teníamos los palcos numerados en la primera fila, fui invitado como embajador de Corrientes para mostrar el patrimonio de nuestra provincia. Nos empezaron a empujar por más que ellos no tenían lugar en esas sillas. ´Rajá de acá´ nos decían, y otros insultos que no está bien que yo los diga. Trate de calmarlos, pero ella no estaba en sus cabales", relató el campeón olímpico en la categoría de hasta 80 kilos de taekwondo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.



Por su parte, la integrante del Bloque Justicialista en la Legislatura de Chaco contó una versión distinta de la situación y aseguró que se encontraba "en excelente situación, completamente lúcida".



"Al arribar a Corrientes nos acomodamos en nuestras sillas asignadas, que nos asignaron los organizadores y comenzamos a divertirnos. En un momento nos avisan que estaban entregando cotillón, por lo que voy a buscarlo. Cuando regreso, habían ocupado nuestros lugares", indicó.



A través de su cuenta de Facebook, García Amud afirmó que invitó a Crismanich a "compartir" el cotillón y dejar de lado la disputa por los asientos, ante lo cual el deportista le habría respondido: "Yo con vos no hablo. Yo decido quién está aquí y quién no".



"Les digo -a quienes ocuparon el sitio- que esos eran nuestros lugares y como no se querían retirar, viene el organizador y le explica que tenían que retirarse. Nosotros seguíamos disfrutando. A los diez minutos una amiga me dice que mire que había cerca de diez seguridades. Veo un tumulto con los efectivos de seguridad en el que estaba mi hermano. Yo todo el tiempo les decía que quería entender qué sucedía", continuó.



Y agregó: "Salimos de ahí y comienzo a filmar, porque era un procedimiento que no entendía. Una mujer, que no puedo identificar a qué fuerza pertenecía, me pega una cachetada y me saca el celular. Ahí ya me comenzaron a golpear".



Al ser trasladada a la sede policial, García Amud fue revisada por un médico: "Me hizo todos los exámenes. Dijo que yo me encontraba en excelente situación, completamente lúcida. Y se solidarizó por los golpes recibidos".



En sus redes sociales, la legisladora publicó fotos de sus piernas golpeadas, presuntamente, por los efectivos de la Policía de Corrientes y anticipó que el lunes pondrá "a disposición" la ciudadanía "los estudios (médicos sobre las lesiones) para que se saquen las dudas".



"Les voy a hacer llegar a todos a través de las redes los estudios donde verifican que yo no había consumido ni una sustancia, ni alcohol ni ninguna otra sustancia. Obviamente, se me ve exaltada por la situación. Yo me metí en política por la injusticia y la injusticia a mí me saca", concluyó la dirigente peronista de 30 años que asumió su banca en diciembre pasado.



En tanto, el abogado de la legisladora, Alfredo Bembunan, calificó la situación como una "flagrante violación al derecho al consumidor", ya que señaló que "fueron expulsados de sus asientos cuatro ciudadanos que habían pagado legalmente sus entradas, para privilegiar en ese lugar a un conocido deportista".