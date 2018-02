Caso Chocobar: exjuez sostuvo que el policía "debe ser procesado por homicidio"

El exjuez Mariano Bergés se refirió al caso del policía Luis Oscar Chocobar, quien mató a un ladrón que había apuñalado a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, y sostuvo que el oficial debería estar "procesado por homicidio simple".



Bergés cuestionó el apoyo que recibió Chocobar por parte del presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ese sentido, sostuvo que "el Poder Ejecutivo tome partido y que ningún organismo del Poder Judicial haya respondido a esa injerencia, es presión".



Bullrich defendió a Chocobar -el policía que mató a un ladrón y que fue procesado y embargado por exceso en la legítima defensa- al afirmar que "un policía que cumple su obligación no puede terminar procesado". La ministra destacó el "gesto" de Macri de recibir a Chocobar en Casa Rosada y en un contundente mensaje de apoyo a las Fuerzas de Seguridad, dijo que "hay un cambio de filosofía a favor de las víctimas y de la policía que cuida a la gente".



En ese marco, Bergés señaló en declaraciones al programa "Secreto de sumario", que se emite por Radio 10, que "se supone que el Gobierno venía a cerrar una grieta y esto lo que está haciendo es agrandándola".



"Lo que pasó es grave y mucho más grave es lo que hizo el Presidente de la Nación. Es la bandera de meter bala y bala al delincuente. Esto no está nada bien", opinó.



"No podemos estar hablando que esté bien que lo hayan matado. No nos olvidemos de Maldonado, de Nahuel. Es una política de Estado y eso me preocupa. Hubiera sido mejor que no hubiese hecho nada porque provocó una muerte", agregó.



Asimismo, el exjuez manifestó estar "bastante preocupado e indignado", al tiempo que remarcó: "El poder político debe tener muchísimo cuidado porque va a provocar más muertes por parte de la policía y de los delincuentes".



Cabe recordar que el viernes 8 de diciembre Luis Oscar Chocobar vestido de civil caminaba hacia su trabajo cuando vio cómo dos jóvenes estaban asaltando a Frank Joseph Wolek, de 60 años. El policía se identificó ante los delincuentes que escaparon, en ese momento, el efectivo de la fuerza local de Avellaneda le disparó a uno de los jóvenes, que habían apuñalado diez veces al turista estadounidense.



Tras el hecho, Wolek fue trasladado al hospital Argerich, donde fue atendido y semanas después dado de alta. Por su parte, el delincuente baleado murió unos días después, y Chocobar fue detenido, aunque lo liberaron algunas horas después.



La causa quedó a cargo de Enrique Gustavo Velázquez, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia de Menores N° 7, quien decidió el procesamiento y embargo por 400 mil pesos del oficial.