Duro cruce entre Acuña y Daer amenaza con fracturar el triunvirato de la CGT

Una fractura en la CGT parece estar cada vez más cerca de concretarse tras las diferencias entre sus dirigentes en relación a la adhesión a la marcha de Camioneros del próximo 22 de febrero, contra medidas del Gobierno de Mauricio Macri que consideran desfavorables para los trabajadore. En ese marco, el triunviro de la central obrera, Carlos Acuña, salió al cruce de su par Héctor Daer, lo acusó de defender "a los patrones" y advirtió: "Se va a ir solo o lo van a echar a los trabajadores".



"No tenemos que rediscutir nada (del triunvirato), la CGT está para defender a los trabajadores. Que Daer haga lo que quiera, si lo pusieron para defender a los trabajadores no puede estar al lado de los patrones", le contestó Acuña al sindicalistas de la Sanidad, quien había señalado que hay que nombrar una nueva conducción en caso de no poder garantizar "la unidad".



Cabe recordar que Daer es el único miembro del triunvirato que encabeza la central obrera, y que completan Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, que no adhirió a la marcha convocada por el gremio de Camioneros para el próximo 22 de febrero, lo que dejó en evidencia las división que atraviesan a la central gremial.



"La CGT tiene mandato por cuatro años y si alguno se equivocó como Daer, que sale a defender a la patronal, se va a ir solo o lo van a echar a los trabajadores. Que haga lo que quiera él. Lo votaron para estar a favor de los trabajadores, no para estar a favor de la patronal como está ahora", sostuvo Acuña en declaraciones al programa "El fin de la metáfora", que se emite por Radio 10.



"Que Daer demuestre que no defiende a la patronal. Confío en la dirigencia gremial que siempre defendió a los trabajadores. En los patrones no confío porque siempre quieren más y nunca le alcanza", disparó.



En tanto, el líder del sindicato de la Sanidad le contestó a Acuña en el mismo programa de radio y remarcó: "Es una sorpresa, el compañero perdió el equilibrio. Jamás diría que un miembro del movimiento obrero defiende a los patrones, son agravios gratuitos". Y agregó que los dirigentes de la CGT no tienen que permitir que se rompa el triunvirato.



"Acuña hizo adjetivaciones que nada que ver, si hay algo que defiendo a ultranza son los convenios colectivos de trabajo. Me extraña de Carlos con esta bravuconada porque en diciembre presentó la renuncia", sostuvo.



Daer manifestó estar "asombrado" por las declaraciones de Acuña y dijo que le asombra que se dirija con esas palabras "un tipo que vino a mi casa y conoce a mi familia". "Siempre tenemos la obligación de encontrar el camino para defender a los trabajadores. En mí no vas a encontrar una agresión de estas características, nunca. Soy muy frontal y enfático discutiendo política pero no descalifico", añadió.



Por su parte, Acuña se refirió a lo que considera "una campaña de desprestigio del sindicalismo" por parte del Gobierno y remarcó: "Quieren instalar este tema de (Hugo) Moyano para ponerle techo a las paritarias, no hablar de los despidos, avanzar contra los convenios colectivos. Todo para la patronal".



"Que el Presidente de la Nación se ocupe de gobernar y de solucionar los problemas de país", concluyó.