Bancarios cuestionan que en vez de empresas es "el Gobierno el que negocia paritarias"

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que "es el Gobierno el que negocia" las paritarias de los empleados del sector y no las cámaras empresarias, por lo que ratificó el paro convocado para el viernes en rechazo de la oferta de un incremento salarial del 9 por ciento.



"Cuando nos juntamos con los banqueros, algunos te dicen por lo bajo: ´Es una insensatez que se esté ofreciendo un nueve por ciento porque a la actividad le va bien, pero el Gobierno no nos deja hace ninguna otra propuesta´", indicó el gremialista.



En ese sentido, señaló que al preguntar quién dispone ese porcentaje, los banqueros responden "(el ministro de Trabajo, Jorge) Triaca y (el coordinador del gabinete económico Mario) Quintana".



Por ello, Palazzo fustigó: "Es el Gobierno el que negocia paritarias con nosotros".



Al referirse a los funcionarios de la administración de Mauricio Macri, ironizó: "No se pongan tan nerviosos, muchachos. Es una paritaria nada más".



El sindicalista indicó que la negociación salarial no avanza porque los empresarios "ofrecieron el nueve por ciento con un ajuste por inflación cuando supere la pauta".



"Una paritaria no es una cuestión de ajustarse a lo que dice la inflación. Una paritaria es hacer un análisis de la actividad, la rentabilidad, el impacto tributario sobre el salario, son cosas que se tienen que analizar. Si no, saquen un decreto que diga indexación por inflación y listo", cuestionó.



En diálogo con Radio El Mundo, Palazzo argumentó: "Cuando les va mal a los bancos, en cualquier actividad, lo primero que dicen es que no se pidan aumentos salariales y se ve cómo se recompone después".



"Ahora que les va bien, deberían tener un gesto de discutir un poco más ya que cuando les va mal, nosotros somos lo suficientemente inteligentes como para saber que hay que cuidar los puestos de trabajo", sostuvo.



Puntualizó, así: "Tuvo una rentabilidad en 2017 de 77.000 millones de pesos el conjunto de bancos que opera en la Argentina".



Criticó, además, que "la propuesta del nueve por ciento elimina el bono de enero, por lo que en el global los trabajadores perciben unos diez mil pesos menos por año".



Al insistir en que la oferta implica un aumento del 9 por ciento y diversas cuotas cuando sea superada por la inflación, apuntó: "Si hemos arreglado siempre en un pago, se debería pagar el quince desde enero".



Al ratificar el paro convocado para el viernes, aclaró que la medida de fuerza podría haberse anunciado en diciembre, pero destacó que no fue así porque en ese mes "se malinterpreta cualquier conflicto como desestabilizador del Gobierno".



Reiteró que La Bancaria pretende un aumento de 24,8% si no implica cláusula gatillo, mientras que la cifra desciende a 19,5% si se integra esa herramienta para actualizar el salario.