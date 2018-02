Wall Street baja 0,8% ante alza de rendimientos de bonos del Tesoro EEUU e inquietud por inflación

Wall Street opera este lunes la semana con un descenso del 0,82 % en el caso del Dow Jones de Industriales, el principal indicador del parqué neoyorquino, aunque con una baja menor que al cierre del viernes.

Media hora después de la apertura de la sesión, el Dow Jones perdía 208,32 puntos, hasta 25.312,64 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 perdía un 0,63 % o 17,48 puntos, hasta 2.744,65 enteros.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las principales firmas tecnológicas, perdía un 0,39 % o 28,42 puntos, hasta 7.212,52 unidades.

El Dow Jones de Industriales perdió un 2,5 % el pasado viernes, y con el descenso de la apertura de hoy ha cedido un 4,90 % desde el último récord de ese indicador, anotado el pasado 26 de enero.

Ese indicador llegó a caer en la primera media hora de la sesión 355, puntos, lejos del retroceso del viernes al cierre, de 666 enteros, y se mantenía con un comportamiento muy inestable en el inicio de la sesión.

Por sectores, el único que avanzaba a la apertura era el de materiales básicos, un 0,13 %, mientras que el retroceso mayor era para el financiero, que cedía un 1,15 %.

De los treinta títulos incluidos en el Dow Jones, a la apertura sólo subían los de Apple (+0,51 %) y las tecnológicas Cisco (+0,06 %) e Intel (+0,02 %).

Las caídas mayores dentro de ese grupo las tenían Boeing (-2,56 %), la petrolera ExxonMobil (-1,87 %) y United Technologies (-1,76 %).

Aunque la sesión de desarrolla en medio de la nueva tanda de resultados empresariales, hoy no se esperaba ninguno de las firmas que suelen mover bastante al mercado, aunque para el martes se conocerán los de General Motors y los del grupo Walt Disney.

La caída del viernes fue la peor en un sólo día para el Dow Jones desde junio del 2016, mientras que para el S&P 500 fue el retroceso peor desde septiembre de 2016 y para el Nasdaq desde agosto del año pasado.

El descenso bursátil del viernes fue atribuido al alza en el rendimiento en el mercado de deuda soberana, pero hoy el bono del Tesoro a diez años, de referencia en el mercado, estaba con un ligero retroceso.

Aun así, se presenta una jornada movida, con el índice de volatilidad del mercado en niveles que no se veían desde noviembre de 2016.

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba hasta 65,06 dólares el barril, el oro subía hasta 1.339,2 dólares la onza, la rentabilidad de la deuda pública a diez años bajaba al 2,847 % y el dólar subía ante el euro, que se cambiaba a 1,2405 dólares.

• Europa

Las principales bolsas europeas abrieron este lunes en baja con caídas hasta 1,6%, inquietas por la subida del mercado de bonos y en sintonía con la fuerte baja de Wall Street el viernes.

Cabe recordar que el pasado viernes Wall Street cerró su peor semana en dos años, con caídas superiores al 2%. La desbandada se produjo después de conocerse el mayor repunte de los salarios en EEUU en ocho años, un dato que agrava las presiones inflacionistas y que aceleró la escalada en los intereses de la deuda.

La rentabilidad del bono a diez años de EEUU roza ya el 2,9%, en zona de máximos de cuatro años, en medio de los temores a un ajuste más brusco aún de lo esperado en los tipos de interés por parte de la Fed.

Las bolsas europeas sucumben al predominio de las ventas en la renta variable. Los descensos rondan el punto porcentual. El Dax alemán ya perdió la semana pasada la barrera de los 13.000 puntos, y hoy se aleja en mayor medida de este nivel. El índice EuroStoxx50 podría replegarse hacia los 3.500 puntos.

Los mercados de deuda y de divisas mantienen la presión, y los resultados empresariales no ayudan demasiado a recuperar el optimismo.

&Bull; Tokio

El índice Nikkei de la bolsa japonesa sufrió el lunes una fuerte caída, ante el temor de que una inflación más alta en Estados Unidos finalmente empiece a pesar sobre las acciones globales, lo que llevó a los inversores a vender sus papeles de empresas de baja capitalización.

El Nikkei cedió un 2,5% a 22.682,08 puntos, su mayor retroceso diario desde el 9 de noviembre del 2016, cuando se hundió un 5,4% tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

El referencial también cerró en su menor nivel en siete semanas y cayó bajo su promedio móvil de 50 días por primera vez desde septiembre. En tanto, el índice de volatilidad Nikkei saltó a 20,45, su máximo nivel de cierre en tres meses.

Las acciones volátiles del sector de tecnología se han llevado la peor parte de la liquidación del sector bursátil, iniciada por temores de que la inflación en Estados Unidos tome impulso y fuerce a la Reserva Federal a tomar una posición más agresiva en sus alzas de tasas de interés.