Macri visitó a su padre Franco en el Hospital

Franco Macri, padre del mandatario, se encuentra internado en el Hospital Italiano, del barrio porteño de Almagro, tras sufrir un accidente hogareño, donde se fracturó la cadera.



Según trascendió, el empresario de 87 años será operado en las próximas horas. En tanto que Mauricio Macri fue junto a su esposa Juliana Awada al centro médico, minutos antes de la operación, que fue programada para esta mañana.



Desde que su hijo asumió la jefatura de Estado, el veterano hombre de negocios se mantuvo alejado de los flashes, aunque sigue al frente Macri Group (exSocma) y ostente el cargo de "Consejero Senior de la República China para Inversiones en América Latina", que depende de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Industrial del gobierno chino.



Ante la internación del padre, el jefe de Estado interrumpió otras minivacaciones en Punta del Este y regresó a Buenos Aires. En la ciudad uruguaya los Macri poseen campos y propiedades. En la DDJJ de 2016 el Presidente informó un inmueble en Uruguay de 33.000 metros cuadrados declarado en $ 6.316.000, que dijo haber recibido por donación de su padre. E Costa S.A., una sociedad creada por Franco e incuida en su Declaración por Mauricio, sería la propietaria del departamento ubicado en el complejo Terrazas de Manantiales, donde la familia presidencial suele pasar días de descanso. En el resort esteño también tiene una propiedad el primo Jorge Macri.







Franco nació en Roma en 1930, pero a los 18 se instaló en la Argentina, donde obtuvo la segunda nacionalidad. Asistido por su padre Giorgio, fundó varias empresas de distintos rubros y fue accionistas de múltiples firmas nacionales y extranjeras, con amplios beneficios de obra pública. Operó en construcción, vialidad, alimentos, automotriz, recolección de basura, aeronáutica, correo y electrodomésticos, entre otros. Además de abrir negocios en China, incursionó en Corea del Sur, Italia y Qatar.



Según contó Mauricio en una entrevista con la revista Noticias en mayo de 2017, Franco no se encuentra en buen estado de salud y "tiene un proceso de demencia en avance", aunque continúa al frente de su holding. "Papá está en un momento del día que no... Tiene 86 años y por momentos se le va a la mierda la cabeza. Es complicado porque sigue siendo Franco Macri. Ayer hablaba con otro hijo de empresario prominente, y me empezó a decir estas cosas. "Me está pasando lo mismo, mi viejo está destrozando todo, pero nadie lo puede parar". ¡Y claro! Por eso, los reyes destruyeron todo. Llega un tiempo que se ponen gagá pero, como era rey, nadie lo podía parar. Esto pasa mucho en las empresas familiares...", relató el mandatario.



Y agregó: "Papá tiene un proceso de demencia en avance y, cuando amanece, tiene un par de horas de extrema lucidez y después te empieza a repetir las cosas... Te hace historias y relatos raros, y vos decís: "Papá, eso nunca sucedió". Y te lo discute y te repite. Entonces llega un momento que decís: "Papá, por favor". Encima, siendo al que más torturó, soy el que más bola le doy. Mis otros hermanos ya ni le atienden el teléfono. Entonces, encima yo me tengo que hacer cargo de asumir..."





En 2017 padre e hijo fueron imputados por el fiscal federal Jorge Di Lello como por los presuntos delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias por irregularidades vinculadas a la explotación del espacio aéreo argentino con la línea aérea Avianca, ex MacAir, propiedad de los Macri.