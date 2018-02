Kobe Bryant, Will Smith y Bradley Cooper, famosos descontrolados por la victoria en el Super Bowl

Las calles de Filadelfia fueron tomadas por miles de hinchas durante toda la noche después que los Eagles vencieron por 41-33 a los New England Patriots y se adjudicaron la 52 edición del Súper Bowl que se disputó en el U.S. Bank Stadium de Minnesota.



Todos los rincones de las calles más céntricas de la ciudad se llenaron nada más finalizar el partido en el que el mariscal de campo reserva Nick Foles fue la gran figura del equipo que les dio el primer título después de tres participaciones en el Super Bowl.



La espera duró 58 años y de ahí la gran alegría de los fanáticos que estaban ansiosos y hambrientos de poder celebrar la obtención del trofeo Vince Lombardi, máximo exponente del deporte del fútbol americano y del deporte profesional en Estados Unidos.



Los famosos también celebraron a lo grande. Los actores Bradley Cooper y Kevin Hart asistieron a la cancha y luego trasladaron su felicidad a las calles. Por su parte, Kobe Bryant festejó la obtención del título con su hija más pequeña en brazos, mientras que Will Smith se filmó celebrando en su casa.