Más leña al fuego: tras el discutido arbitraje en el San Lorenzo y Boca, Tapia fue al cumpleaños de Tevez

La presencia del presidente de Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en el cumpleaños de Carlos Tevez generó una gran polémica, horas después del arbitraje que perjudicó a San Lorenzo ante Boca en el empate 1 a 1.



El dirigente es muy amigo del "Apache" y estuvo el domingo por la noche en una fiesta privada que realizó el delantero para celebrar sus 34 años, en la que todos los invitados estuvieron vestidos de blanco.



En el evento también dijo presente Daniel Angelici, presidente de Boca y vicepresidente de la AFA.



La foto de Tapia fue dada a conocer por la cuenta oficial de Twitter de "El Show de Andy", grupo amigo de Tevez y de muchos futbolistas.



En los últimos días, se cuestionaron los manejos de la entidad madre del fútbol argentino, que este jueves comunicó que los clubes que tenían futbolistas inscriptos contaban hasta el miércoles para cerrar esos fichajes.



Casualmente, Boca se encontraba en charlas para incorporar a Gustavo Gómez, del Milan, aunque su llegada fue descartada en las últimas horas por el entrenador Guillermo Barros Schelotto.



En el encuentro ante San Lorenzo, el árbitro Silvio Trucco expulsó mal a Gabriel Rojas, no sancionó un penal sobre Fabricio Coloccini, convalidó un gol de Tevez por una pequeña posición adelantada y no le mostró la roja a Wilmar Barrios en la jugaba en la que sí echó al juvenil Rojas.



En cambio, el único fallo que perjudicó a Boca fue no sancionar una falta en la puerta del área que le cometió Fernando Belluschi a Emanuel Mas.



En las últimas horas, Tapia había dicho que no le rozaban las críticas de Rodolfo D´Onofrio y Marcelo Gallardo, presidente y entrenador de River respectivamente.



El DT había indicado que tenía que estar con la "guardia alta" debido a que el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y de la AFA eran de Boca.