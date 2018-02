Sandra Heredia: "Me va a costar conseguir un trabajo con Triaca como ministro"

Sandra Heredia, exempleada de la familia Triaca, reveló que tiene "miedo" de salir a la calle y expresó su preocupación por la dificultad de conseguir otro empleo, luego que estalló el escándalo con el Ministro de Trabajo por su contratación en negro y el posterior despido.



En diálogo con FM La Patriada, Heredia destacó el acuerdo firmado con los Triaca por el despido y los años que trabajó fuera del ámbito de las leyes laborales argentinas. "Firmé que me efectivizaron en 2015, pero en realidad entré en 2012, como dije. Yo vivía ahí, tenía una factura de Cablevisión. Me efectivizaron 15 o 20 días antes de las elecciones que ganó Macri. No me dijeron que lo hacían por eso, lo tomé en cuenta cuando asumieron", arremetió la excasera de la propiedad que posee el funcionario en la localidad de San Fernando.



Tras la firma del acuerdo por unos $ 340.000 en concepto de compensación, Heredia demandó a uno de los hermanos del ministro por daños y perjuicios, con el patrocinio del abogado Walter Lasagno. "Firmé un despido el 6 de enero, ahora estoy con una demanda a Carlos Triaca porque él me trató de tener problemas psíquicos en un programa del canal América. Él dijo que no nunca lo había dicho, pero lo dijo después el 16 de enero en la televisión, después de mi despido. Ahora voy a actuar por las acciones legales", explicó la mujer, quien a través de Lasagno, le reclama $ 3,7 millones por calumnias e injurias.



"Creo que Triaca debería renunciar. Laburo desde los 8 años y a mí me cuesta, hoy tengo 45 años, y me va a costar un montón conseguir un trabajo, y más diciendo en una nota que tengo problemas mentales. Estoy preocupada por mí y mí laburo. Mi contrato (con el SOMU) se termina el 11 de febrero, cuando se termina la intervención. Ahora estoy con parte de enferma porque estoy con bronconeumonía", detalló la trabajadora doméstica.



Heredia fue designada por el ministro en la sede de San Fernando de la intervención del sindicato de marítimos. En la Justicia se investiga si Triaca la nombró con un cargo púbico para compensar parte del salario que percibía por hacer tareas en su estancia. "No estoy muy bien. Siempre fui una persona que laburé y fui re fiel a ellos. Estoy en el SOMU desde el primero de abril, que entro como delegada interventora", recordó en la charla radial, aunque aclaró que sus principales tareas eran otras. "No tenía que dejar de lado el tema de la quinta, que era primordial. Una vez que llego tarde porque me atraso y él tenía una reunión con Laura Saracha, y llego tarde y ahí me insultó", indicó.



La excolaboradora se refirió al mensaje por whatsapp que el ministro le envió al llegar a la quinta y encontrar el portón cerrado. "Sandra no vengas eh, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda", le dijo Jorge. A la distancia, Heredia todavía espera una disculpa. "Me quedé sorprendida, pero son cosas que pasan. Ahora no tengo relación con ellos en absolutamente nada. Nunca me pidieron perdón a mi persona, si le pidieron persona a la sociedad, pero a mí no. Fue la primera vez que me pasó", reveló.



En otro tramo de la charla, la mujer expresó temor por su seguridad y reiteró la dificultad que tiene para obtener otro empleo, una vez finalizadas sus tareas en el SOMU. "Tengo miedo, me fijo mucho cuando salgo a la calle. Me da miedo, no pensé que iba a haber tanta repercusión con este tema. En el tema laboral me va a costar conseguir trabajo con este Gobierno y Triaca siendo ministro de Trabajo", manifestó.



Heredia reveló el momento en que decidió avanzar judicialmente contra sus antiguos patrones. "Cuando él (Carlos) hace público que tengo problemas mentales, me trató de chorra. Yo no quería hacer absolutamente nada, me pongo mal cuando voy a mi casa, o sea la de ellos, pero me rompen la puerta, como si fuese Pepita la pistolera, y digo: 'Esto no me puede pasar, yo no me porté mal para que esto me pase'".



Por último, le preguntaron qué le diría a los Triaca. "Les pido que reconozcan el daño que me hicieron, nada más. No me porté mal con ellos, puedo cometer errores, me puedo retrasar, pero soy un ser humano. Lamentablemente para esta gente, que tiene mucha plata, era una mina que tenía que laburar y me negreaban", sentenció.