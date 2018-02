Iron Mountain: recordatorio y otro pedido de justicia por los 10 rescatistas muertos

Las víctimas del incendio del depósito de Iron Mountain fueron recordadas este lunes por la mañana al cumplirse cuatro años de la tragedia, ocurrida el 5 de febrero de 2014, cuando murieron ocho bomberos y dos rescatistas que intentaban controlar el fuego.



La jornada conmemorativa comenzó a las 8, con un acto organizado por la Federación de Entidades de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Buenos Aires en el mástil de los Caídos en Cumplimiento del Deber, en el paseo costero Quinquela Martín. Luego, a las 9.15 y frente de la ex Iron Mountain en Jovellanos y Quinquela Martín, familiares de las víctimas volvieron a "pedir justicia y celeridad en el caso".



Sandra Barícola, hermana de Pedro, quien se desempeñaba en la Dirección General de Defensa Civil porteña y murió en el incendio, exigió celeridad en la causa que investiga los fallecimientos. "Va muy lenta, pero se va a mover algo porque es el aniversario", agregó Sandra, quien esta semana publicó una carta dirigida a su hermano fallecido.



"Me pregunto por vos, ¿estarás bien, será mejor el lugar donde estás hoy? No tengo palabras que me consuelen, ¿sabes por qué? Porque nadie pagó aún por tu asesinato", escribió en una nota dirigida a medios de comunicación.



En julio del año pasado, la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal revocó la resolución del juez Pablo Ormaechea, quien había sobreseído a dos jefes de bomberos y un apoderado de la empresa de almacenaje, administración y protección de documentos Iron Mountain, informó la página de la Procuración.



El magistrado había sobreseído a dos responsables de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal: el inspector de la dirección de Prevención, Matías Griffo, y el comisario inspector Raúl Arbor, jefe del Departamento Seguridad contra Incendios y Riesgos Especiales, acusados de "incurrir en un acto de corrupción para obviar los pasos de la habilitación".



Los funcionarios están acusados además por facilitar que "en un sólo día se presentaran los planos, se realizara la verificación 'in situ', se confeccionara el informe técnico y se emitiera el certificado de aprobación".



El sobreseimiento había alcanzado también a Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría, apoderado de la firma, quien gestionó el trámite para el depósito donde se archivaba documentación de importantes empresas, como el HSBC, JP Morgan, BNP Paribas y Socma (Omexil), entre otras.



El Defensor Adjunto del Pueblo porteño, Gabriel Fuks, aseguró este lunes que "a cuatro años de la tragedia en el predio de la calle Azara 1245, la investigación sigue trunca, sin justicia para las víctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto".



"Hay pruebas que demuestran la intencionalidad del incendio", opinó Fuks a través de un comunicado y consideró que "seis agencias del Estado fueron las que fallaron en los controles cruzados" sobre Iron Mountain.







En el incendio del depósito de Barracas murieron seis bomberos de la Policía Federal: Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Maximiliano Martínez y Matías Monticelli; además de sus colegas Sebastián Campos y Facundo Ambrosi, del cuartel Vuelta de Rocha, y los agentes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.



Un año después, en febrero de 2015, peritos de la División Siniestros de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) presentaron sus informes, en los que concluyeron que el incendio "podía haber sido intencional", aunque un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contradijo esa hipótesis.