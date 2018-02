Talleres le ganó a Temperley de visitante y se subió al podio del torneo

Talleres de Córdoba (27 puntos) derrotó esta noche como visitante a Temperley (12), por 1-0, para avanzar a la tercera colocación de la tabla de posiciones de la Superliga, al continuar la decimocuarta fecha.



El equipo dirigido por Frank Kudelka, que lleva cuatro éxitos en línea, se impuso con justicia, con una anotación del uruguayo Junior Arias (Pt. 34m.).



De este modo, el conjunto albiazul mantiene su valla invicta por 435 minutos y se ubicó a siete unidades del líder Boca Juniors, pero solamente a una del escolta San Lorenzo.



El conjunto 'gasolero' es la contracara. Continúa en zona de descenso con un promedio de 1.055 y acumula dos derrotas seguidas.



Talleres enfrentará el domingo próximo a Banfield (17.00) en el estadio Mario Kempes, mientras que Temperley será visitante del puntero Boca Juniors en la Bombonera, también el domingo, pero a las 19.15.



Los dos equipos salieron a ser protagonistas. El elenco de Turdera arrancó mejor, con presión alta, pero no tuvo mayor profundidad, más allá de un disparo de Mathías Villasanti que tapó el arquero Herrera con el cuerpo (10m.)



Los conducidos por Kudelka, con mucho oficio, se sintieron más cómodos cediendo terreno y jugando de contra. Y así empezaron a progresar en el campo, de la mano de un Pablo Guiñazú, activo y determinante, a pesar de sus 39 años.



Antes de convertir la diferencia, el tándem Ortiz-Arias ya había inquietado al arquero Ayala. Pero, a los 34 minutos, un desborde del ex Deportivo Riestra, por el costado izquierdo, encontró al goleador en el medio del área y el uruguayo tocó a la red, con comodidad.



En la segunda parte, el director técnico local Gastón Esmerado intentó dotar de mayor verticalidad a un equipo que abusó del pelotazo en los 45 minutos iniciales, con la entrada de Fernando Brandán.



Pero Temperley no dispuso de mayores ocasiones, porque Talleres neutralizó muy bien los embates locales y pudo haber aumentado la diferencia, con un remate colocado del uruguayo Santiago Silva (debut en la 'T'), que se fue junto a un palo.



La impresión óptica de los simpatizantes locales de que el empate "estuvo cerca" casi cobra realidad, con un tiro de Marcos Figueroa que se estrelló en el travesaño, ya en tiempo de descuento. Pero fue la única oportunidad, más o menos hilvanada, que tuvo el conjunto 'celeste' para intentar torcer el rumbo.