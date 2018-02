Al Pentágono no le cierran las cuentas: investigan el destino de u$s 800 millones no declarados

Los gastos reservados del Pentágono pusieron en alerta al Departamento de Defensa de los Estados Unidos luego que un medio revelara que la agencia "perdió de vista" unos u$s 800 millones. De acuerdo a un informe dado a conocer por Político, la consultora Ernst & Young descubrió que la millonaria suma gasta en proyectos e infraestructura no pudo ser justificada con comprobantes.



Ernst & Young, en el documento completado en diciembre pasado, halló errores por al menos u$s 465 millones en proyectos de construcción para la Army Corps of Engineers y otras agencias. En cuanto a proyectos todavía en curso, en cambio, no halló documentación suficiente por otros u$s 384 millones, además de u$s 100 millones por gastos en sistemas informáticos que administran las actividades cotidianas de la agencia.



Por lo pronto, los auditores descubrieron que a menudo la agencia tiene pocas pruebas concretas de dónde termina buena parte del dinero. En ese contexto, la prensa norteamericana consideró que "no es una buena señal" sobre todo si tiene en cuenta que el patrimonio total de la cartera de Defensa asciende a los u$s 2.200 billones de dólares.



Lo cierto es que los u$s 800 millones gastados sin ningún tipo de control reavivaron en Estados Unidos las dudas sobre si el Departamento de Defensa está en condiciones de administrar de manera responsable su presupuesto anual de u$s 700.000 millones y si podrá gestionar los miles de millones extras que el presidente Donald Trump pretende proponer en las próximas semanas.