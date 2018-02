Educación convoca a docentes para retomar diálogo tras decreto que desactiva paritaria nacional

El Ministerio de Educación convocó para este martes a los gremios con representación nacional a la primera reunión tras la publicación del decreto que desactiva la paritaria nacional docente y recorta poder de negociación de CTERA. Algunos sindicatos adelantaron que asistirán y advierten que de todas formas llevarán el reclamo por los salarios.



En lo formal la cartera que dirige Alejandro Finnochiaro citó a un representante de los 4 gremios CEA, Amet, UDA y CTEREA para retomar una mesa de diálogo para acordar un convenio marco en torno a condiciones de trabajo a partir de la modificación del decreto 52/2018 que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo. "Se analizarán temas como condiciones laborales, ambiente laboral, capacitación y formación docente", adelantaron fuentes del ministerio a ámbito.com.



La principal modificación que introdujo el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri el 17 de enero radica en que la discusión entre los gremios y el Gobierno a nivel nacional solo estará circunscripta a cuestiones no salariales. En el texto original del decreto de 2007 decía que unas de las funciones de esa mesa de diálogo era analizar el salario minino docente, para salvar ese punto quedó fijado que el salario mínimo docente será 20% por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil y desde ese valor se regirán las negociaciones entre las provincias y las entidades sindicales a nivel local.



La convocatoria de este martes será la primera después de mucho tiempo ya que hasta el año pasado -según el Gobierno- los gremios no aceptaban sentarse a la mesa si no se hablaba de paritarias. Con la modificación del decreto y la salvedad de salario mínimo, los docentes deberían sentarse a la mesa, estiman en el Palacio Pizzurno.



En tanto, los gremios están decidiendo sobre su participación. La Junta Directiva de CTERA se reunió para analizar los pasos a seguir ya que están advertidos que no se hablará sobre sueldos. Este es uno de los sindicatos más golpeados porque su representación en esa mesa se redujo de 4 a 1 según el mismo decreto de enero.



En tanto, UDA confirmó su asistencia. "Vamos a asistir, si bien tenemos marcadas diferencias con el ministro de Educación, también tenemos interés en el diálogo sobre los temas fundamentales de la educación", aseguró Sergio Romero titular del gremio en diálogo con ámbito.com, pero advirtió que llevarán un reclamo por escrito sobre la modificación del decreto que fija un piso docente "discriminatorio".



"Fijar el mínimo con 20% más que el Salario Mínimo Vital y Móvil nos parece una barbaridad porque es condenar a los docentes a cobrar $12.400 durante todo el año", lanzó. Además el secretario general sostuvo que "sin dudas" se buscará discutir sobre salarios e insistió que "fijar un salario a partir de una discusión de la que nos participamos es discriminatorio".



Tras la publicación del decreto los gremios nacionales realizaron presentaciones judiciales aunque algunas fueron cayendo. El último revés fue para UDA luego que el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 60 determinara que "no es idónea" la vía del amparo como recurso de queja y explica que "no se advierte por parte del Estado nacional omisión manifiestamente ilegal o arbitraria" con respecto a la paritaria federal. Desde CTERA adelantaron que realizará una presentación ante la OIT.