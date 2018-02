Wall Street sufre volatilidad tras derrumbe histórico

Las acciones no encontraban dirección el martes en una sesión volátil en la bolsa de Nueva York, un día después de que el índice S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones sufrieron los mayores descensos diarios en más de seis años.



Los principales referenciales de Wall Street pasaban de terreno negativo a positivo y viceversa luego de iniciar la sesión con una caída del 2 por ciento.



Las bruscas caídas de los últimos días marcan un retroceso que era muy esperado por los inversores, luego de que el mercado había anotado un récord detrás de otro.



"Ajústense los cinturones. Las próximas sesiones del mercado van a ser un camino volátil", dijo Chad Morganlander, gerente de cartera de Washington Crossing Advisors. "Los fundamentos avanzan de manera positiva, lo que nos da confianza de que a largo plazo veremos más máximos en los mercados", agregó.



El Dow Jones perdía un 0,03 por ciento, o 7,75 puntos, a 24.338,00 unidades, mientras que el S&P 500 caía un 0,16 por ciento, o 4,27 puntos, a 2.644,67 unidades. El Nasdaq, en tanto, subía un 0,17 por ciento, a 6.979,667 unidades.



Tanto el índice S&P 500 como el Dow Jones cayeron más de 4 por ciento el lunes, en su mayor descenso desde agosto de 2011, en medio de un alza de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y las preocupaciones por un posible repunte de la inflación.



• Europa



Las principales bolsas europeas cerraron con fuertes pérdidas, sin conseguir reponerse de la debacle de Wall Street el lunes, una caída que también arrastró a las plazas asiáticas después de meses de euforia alcista.



Aunque las pérdidas al cierre fueron menos importantes que en la apertura, las bolsas europeas registraron un retroceso consecuente.



Al término de la sesión, la bolsa de París perdió 2,35%, la de Londres 2,64%, la de Fráncfort 2,32% y la de Ámsterdam 3,04%. En Madrid, el IBEX 35 cedió 2,53%.



"El movimiento es brutal. Los inversores no habían visto tales bajas en años", subrayó Jean-Louis Mourier, economista de Aurel BGC.



La pregunta que todo el mundo se planteaba el martes es si la baja sólo hacía que empezar o se trataba de algo temporal.



Para la mayoría de los expertos la agitación puede durar unos días, pero la buena salud económica actual y los resultados de las empresas, en particular estadounidenses, no justifica una baja prolongada.



"Objetivamente las condiciones no están para tener un verdadero crac", estimó Vincent Juvyns de JPMorgan AM.



"A nivel económico nada cambió. Al contrario, los últimos indicadores sólo confirman que la economía mundial sigue siendo robusta", añadió.



"El mercado estadounidense necesitaba un respiro" luego de un comienzo de año en fanfarria y "desde mi punto de vista nada permite indicar una tendencia bajista a largo plazo. Hay buenas bases. Muchas empresas siguen con buenos resultados", estimó Christopher Dembik de Saxo Bank.



• Tokio



La bolsa de Tokio cerró en fuerte baja de 4,73% este martes, horas después de la estrepitosa caída de 4,06% sufrida por Wall Street. El índice Nikkei de los 225 principales valores, que durante la sesión llegó a perder más de 7%, perdió al final 1.071.84 puntos, a 21.610,24 puntos.



Por su parte, el índice Topix de todos los valores cerró en baja de 4,40%, a 1.743,41 puntos. Se trata de la caída más importante de la bolsa de Tokio desde la elección de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016.



El lunes, en sintonía con la baja de Wall Street el viernes pasado, el índice Nikkei había caído 2,55%. El año 2018 había empezado bien para las bolsas mundiales, especialmente en Wall Street que encadenó los récords durante semanas. Pero, el viernes, la publicación del informe mensual sobre el empleo en Estados Unidos cambió repentinamente la situación.



El documento, que destacaba un significativo aumento de los salarios en Estados Unidos en enero, tuvo un efecto devastador en los mercados al despertar el temor a un crecimiento de la inflación y, por tanto, una subida de los tipos de interés más rápida de lo previsto.