Sale a la luz la riesgosa escena por la que Uma Thurman acusó a Quentin Tarantino

El director Quentin Tarantino lamentó haber convencido a la actriz Uma Thurman para rodar una escena peligrosa para "Kill Bill" en la que resultó herida, según declaró el estadounidense a la revista "Deadline". Thurman, de 47 años, se pronunció sobre el caso en Instagram y dijo que Taratino estaba "profundamente arrepentido" por su comportamiento antes del rodaje de la escena y que le entregó a ella las imágenes del accidente para que pudiera explicar lo ocurrido. "Lo hizo sabiendo que podría dañarlo personalmente y estoy orgullosa por que hiciera lo correcto y por su valor", escribió.



"Fue una de las cosas que más lamento en mi vida", dijo Tarantino. El director convenció a Thurman hace unos 15 años para que condujera a mucha velocidad por un camino a través de un bosque. Según se pudo ver en un video publicado recientemente, ella perdió el control del vehículo, colisionó contra un árbol y se hirió en el cuello y las rodillas. "Ella me culpó del accidente y tiene el derecho a hacerlo", dijo el director, de 54 años. "La convencí de que se subiera al coche y le aseguré que el camino era seguro. Y no lo era".



Thurman añadió que el director no tenía mala intención, al contrario que quienes trataron de ocultar el accidente. Sin embargo, en eso Tarantino no tuvo nada que ver, sino otras personas, y entre ellas el "tristemente célebre Harvey Weinstein", explicó.