El dólar modera disparada: sube 16 centavos y roza los $ 20

El dólar se dispara este martes 16 centavos y roza los $ 20 al cotizar a $ 19,97 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com.



Operadores señalan que el avance esta relacionado con la dolarización de portafolios, que ejerce presión sobre el precio.



Sucede cuando, en el mundo, el dólar se fortalecía a su nivel más alto en más de un semana contra una canasta de divisas, en su tercera sesión seguida de avance, ya que los operadores optaban por la moneda estadounidense tras una ola de ventas en las bolsas globales que provocó pérdidas por 4 billones de dólares en esos mercados. El índice dólar subía un 0,2% a 89,871.



Por su parte, en la plaza paralela, el blue opera estable a $ 19,92, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" retrocedió ayer tres centavos a $ 19,48.



Ayer, el billete retrocedió dos centavos a $ 19,81 en bancos y agencias de la city porteña, de acuerdo al promedio que realiza ámbito.com por una necesidad de pesos y a inversores que ofreceron sus partidas.



Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), en el que la divisa, que bajó un centavo y medio a $ 19,50. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $ 19,48 vendedor para la transferencia, y el billete quedó en $ 19,75.



La divisa norteamericana tuvo un comportamiento de relativa estabilidad durante casi todo el desarrollo de la jornada y definió la corrección de la rueda en la última media hora de operaciones. Los precios se movieron dentro de un rango de corto recorrido en una sesión de buen volumen de negocios pero sin que se destacaran presiones en uno u otro sentido.



Los máximos se anotaron a media mañana cuando puntuales órdenes de compra impulsaron una pequeña suba que llevó al tipo de cambio a los $ 19,56, cuatro centavos y medio arriba del final anterior. La oferta y la demanda encontraron un sendero de relativo equilibrio durante el resto del día, estabilizando los valores en un rango que se mantuvo entre los $ 19,53/19,55.



La precaria paridad se rompió en la última media hora cuando la irrupción de fuertes órdenes de venta precipitaron la caída de los precios llevándolos a tocar mínimos en los $ 19,47. Una leve recomposición de la demanda corrigió el derrape y acomodó al dólar en el nivel visto sobre el cierre.



En este contexto, el volumen operado cayó un 15% a u$s 939 millones.



El analista Gustavo Quintana señaló que "el clima de inestabilidad e incertidumbre generado a partir de la suba de tasas en los Estados Unidos no tuvo impacto en el plano local que se mantuvo algo ajeno a los ruidos externos con una relativa estabilidad en la cotización en un proceso que todavía no termina por definir una tendencia clara para los próximos días".



En el mercado de dinero, hubo bastante actividad, a partir de lo cual el "call money" subió sobre el cierre a 26,50%TNA y se hicieron "swaps cambiarios" por u$s 271 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares de contado y la contrapartida para el martes y miércoles en el mercado de cambios.



En el circuito secundario de Lebac, donde se operaron un equivalente de pesos de más de u$s 450 millones, fueron a 16 días a 26,75%TNA y la más larga a 191 días a 25,60%TNA, según informa ABC Mercado de Cambios.



En el Rofex, donde operaron u$s 493 millones, más del 65 % se operó entre fin de febrero a $ 19,765 con una tasa implícita de 23,22 % TNA y marzo a $ 20,075 a una tasa del 20,65% TNA.



Por último, las reservas del Banco Central descendieron u$s 8 millones hasta los u$s 62.224 millones.