Sasia: "Con la marcha no se solucionan los problemas de los trabajadores, el 23F la vida sigue"

El secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia, encaró este martes un raid mediático radial para aclarar la postura de los 14 sindicatos no moyanistas y sus rechazos a la masiva movilización que preparan los camioneros para el jueves 22 de febrero.



"A la marcha no vamos, es una convocatoria sectorial del transporte en defensa de su convenio colectivo de trabajo de Camioneros, que después se generalizó en la reunión de la CGT. Con la marcha no se solucionan los problemas de los trabajadores, tenemos que ser más constructivos para tener propuestas", consideró Sasia, y aseguró que el viernes 23 "la vida sigue y en la CGT seguimos sin tener un programa", un proyecto de país.



En diálogo con las radios La Red, Blue y Melenium el ferroviario reconoció las fuertes tensiones en la central obrera, pero por ahora negó una ruptura y el armado de una confederación paralela más afín al Gobierno nacional. "La foto de hoy muestra que hay distintas vertientes y debemos buscar la unidad, con un factor convocante que sea superior a los hombres y los nombres", dijo el dirigente, y aclaró que si bien no participa del Consejo Directivo de la organización "claramente se ven divisiones".



Para el líder de la UF, la decisión de los Moyano de forzar un apoyo de la CGT a la movilización "tuvo sus matices" en el Consejo, que realmente acentuó las divisiones. "La foto de lo que se ve hoy es una realidad que vive el movimiento obrero y nos pone mal a todos. Porque tenemos que apostar a tener una CGT fuerte, unida, con programa y proyectos. Esa es la cuota pendiente y ese camino es el que empezamos a transitar con algunos dirigentes y esperamos que se materialice en ese sentido", anunció.



Ámbito Financiero reveló este martes que los 14 gremios más cercanos al macrismo, con afán dialoguista, preparan el lanzamiento de una nueva central obrera para mayo próximo. En esa lista de dirigentes figuran Héctor Daer (Sanidad), Armando Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (estatales), Gerardo Martínez (Uocra), José Luis Lingeri (obras sanitarias), Sergio Romero (docentes), Rodolfo Daer (alimentación) y Guillermo Moser (luz y fuerza).



Pero a esta lista se sumarían los sindicalistas ultra oficialistas de las 62 organizaciones peronistas, como Ramón Ayala, sucesor del fallecido "Momo" Venegas en Uatre; Antonio Cassia (petrolero); Oscar Mangone (personal del gas); José Ibarra (taxistas); Juan Miguel García (estacioneros).



En el limbo, sin definición concreta aparente, pero sin adhesión a la marcha quedaron Antonio Caló (UOM), Ricardo Pignanelli (mecánicos), Roberto Fernández (colectiveros), Omar Maturano (maquinistas) y los integrantes del MASA, que animan Omar Viviani (taxistas) y Norberto Di próspero (legislativos), entre otros.



En este contexto de divisiones y pujas internas, Sasia abogó por la inverosímil unidad del movimiento obrero. "Hay que dejar los personalismo de lado, hay que priorizar las coincidencias sobre las diferencias, tener autocrítica y apostar a un factor convocante que llene el debate con propuestas. No puede ser que el movimiento obrero no tenga propuestas alternativas a cada uno de los temas que el Gobierno trata como agenda, sino, no tenemos manera de defender cada una de las cosas que el Gobierno y los empresarios nos ponen sobre la mesa", subrayó.



El dirigente gremial admitió que vive con "tristeza" esta situación de internas. "Tenemos que ser capaces de llevar un diálogo constructivo, pero con un programa concreto, y ese es el debate que tenemos que llevar puertas adentro" en la CGT, sostuvo.



En otro tramo de las charlas radiales, lamentó el fuerte cruce entre los triunviros Héctor Daer y Carlos Acuña. "Escuchar las discusiones o entredichos entre compañeros que conducen la CGT nos pone mal a cualquier dirigente y a los trabajadores", indicó. "Claramente la fotografía marca la división que hay en el arco sindical, el desafío y la responsabilidad es apostar a la unidad y dejar las diferencias de lado, y defender a los trabajadores y al país", enfatizó.



"Tenemos que poder sentarnos a la mesa de diálogo y llevar propuestas, lógicamente teniendo en cuenta las herramientas constitucionales del movimiento obrero, ya sea una marcha o una medida de acción directa, pero sin el diálogo no se puede conducir a nada. Hoy podemos llevar a adelante una medida de fuerza, pero mañana tenemos que dialogar", agregó.



Sasia propuso defender el empleo, la industria nacional, mejorar la salud y educación y las interrelaciones los distintos medios de transporte para bajar el costo de la logística, en lo que se interpreta como un guiño a los Moyano, planteó la necesidad de encarar una lucha en conjunto. "Esto debe permitir que los precios no suba como lo hicieron el año pasado, que se incrementaron 27% en logística", soltó. En esa línea, planteó a marítimos y camioneros el lanzamiento de una ley federal de transporte "para articular los distintos modos" de llevar cargas por el país y que "no sea una competencia del ferrocarril con el camión y el camión con la hidrovía, sino que se complementen". "Debemos ser capaces de presentar en el Congreso ese proyecto de ley", anunció.



Por otra parte, aclaró que en el sector más oficialista también tiene reparos contra las reformas previsional y laboral, la modificación de convenios colectivos, el techo las paritarias y los despidos de empleados públicos y privados. "En gran parte del diagnóstico hay cierta coincidencia, pero en la metodología, la táctica y estrategia que tiene que tener el movimiento obrero estamos fallando. La CGT no hace mucho convocó a un confederal por la reforma laboral y ahí se decidió darle un espaldarazo el triunvirato a discutir esos temas", recordó.



Además, minimizó la falta de cláusulas gatillo en los nuevos acuerdos salariales de 2018 y apuntó a dar la batalla por un generoso aumento del salario mínimo. "La cláusula está implícita siempre, la rediscusión de los convenios existe siempre. Hay que llevar adelante un debate más profundo, el desafíos es el Consejo del Salario, ahí se debate de la canasta básica y el mínimo, vital y móvil de la Argentina. Lo otro es particular y personal, y no es lo misma para todas las actividades. La cláusula si no está escrita la revisión se hace siempre, al margen que hubo un deterioro en muchas actividades. Pero en el Consejo se toma la decisión del mínimo que hoy se toma para los (aumentos) a jubilados", aseveró.



Sin embargo, insistió en rechazar las marchas o los paros. "Debemos ser capaces de tener una agenda donde a cada uno de los puntos podemos responder con una propuesta paralela para sentarnos a dar el debate", dijo, y agregó: "Con el Gobierno tengo una relación donde priorizo el diálogo y la responsabilidad, tuve diferencias y las he planteado, y tuve coincidencias y bienvenido sea".