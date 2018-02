El bitcoin rompe el piso de los u$s 6.000 y ya pierde la mitad de su valor en 2018

El bitcoin caía este martes hasta un 13% a menos de u$s 6.000, en un vertiginoso descenso que ha llevado a la criptomoneda más famosa del mundo a perder más de la mitad de su valor desde el principio de 2018.



El bitcoin se ha desplomado en sesiones recientes porque la creciente preocupación sobre posibles restricciones regulatorias en este emergente mercado ha ahuyentado a los inversores. La moneda virtual marcó un máximo de casi u$s 20.000 en diciembre.



Tras caer más temprano a u$s 5.920, su nivel más bajo desde mediados de noviembre, en la plataforma bitstamp de Luxemburgo, el bitcoin se recuperaba y operaba con una caída de 4% a u$s 6.599.



Otras criptomonedas también han caído con fuerza esta semana.