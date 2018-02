El tenso cruce entre Vidal y una docente

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, protagonizó un tenso cruce con una docente enrolada en el gremio de SUTEBA, que se acercó a reclamarle por la falta de convocatoria a la discusión paritaria a pocas semanas del inicio de clases.



El hecho ocurrió ayer en Lanús, donde la docente esperó a la gobernadora a la salida de una actividad. "Estamos preocupados por la no convocatoria a la paritaria", le dijo la maestra, quien además le planteó la necesidad de discutir otras cuestiones que tienen que ver con la enseñanza.



Tras escucharla, Vidal le respondió: "Y que los chicos aprendan, es todo". Inmediatamente, la gobernadora se subió al auto que la esperaba y se retiró del lugar.



• Negociación



La dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) María Laura Torre, aseguró hoy que todavía "no hay discusión" con el gobierno de la Provincia por los sueldos de los maestros, y advirtió que "es muy difícil poder pensar que va a haber un inicio de clases sencillo".



"No se discute el salario docente en una semana y mucho menos cuando lo van empujando y dilatando como en este caso, estamos muy preocupados", señaló.



En este sentido, Torre precisó que este martes "se cumple un año que comenzamos a discutir paritarias el año pasado" y que aún no se avanzó sobre un aumento en las remuneraciones.



"Formalmente no hay discusión paritaria sobre reacomodamiento de sueldos. Esto es un incumplimiento por parte del gobierno de la señora (María Eugenia) Vidal", cuestionó durante una entrevista con Radio La Red.



La referente gremial advirtió de esta manera que "ante la no convocatoria" para resolver este punto es "muy difícil poder pensar que va a haber un inicio de clases sencillo".



Además, Torre señaló que el sindicato no va "a comenzar a discutir" sobre la base de un 15% de incremento, como propone el gobierno provincial.



"Quiero contarle a la gobernadora Vidal que los chicos en las escuelas aprenden. Los alumnos bonaerenses aprenden en las escuelas porque los docentes enseñamos", cerró la dirigente de SUTEBA.