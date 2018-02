Finocchiaro: "No se puede seguir con la lógica intimidatoria de algunos gremios"

El ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, dijo que "no se puede seguir con la lógica intimidatoria de algunos gremios y no se puede rechazar lo que aún no se ha ofrecido", en relación a los sindicatos docentes que no participaron de la reunión convocada por el Gobierno, y consideró que "privilegian la lógica política y se corren del diálogo", como CTERA que, remarcó, "prefirió el palco con (Hugo) Moyano".



"El paro tiene que ser la última opción cuando no hay más espacio de diálogo, en CTERA el paro es la primera opción", apuntó contra el sindicato que conduce Sonia Alesso, en declaraciones a C5N.



Finocchiaro recibió a dirigentes de sindicatos docentes, pero en el encuentro no se discutíeron salarios, ya que el Gobierno eliminó la paritaria nacional.



Del encuentro, que se realizó en el Palacio Sarmiento, no participó CTERA -el gremio más poderoso del sector- y su secretaria general, Alesso, presentó una impugnación a la reunión, al afirmar que no hubo convocatoria oficial.



En tanto, el titular de la cartera de Educación afirmó que "es mentira" que no hubo llamado oficial.



En cambio, participaron de la reunión Sergio Romero, secretario general de UDA; Fabián Felman, secretario general de CEA y Sara García, de AMET.



Junto al minstro, participaron del encuentro Javier Mezzamico, Jefe de Gabinete del Ministerio de Educación; Manuel Vidal, Secretario de Gestión Educativa; Orlando Maccio, Secretario General del Consejo Federal de Educación y Miguel Garófalo, Director Nacional de Negociaciones Colectivas.



La reunión tuvo por objetivo organizar la mesa de convenio marco, estipulada por el decreto 52/2018, que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo.