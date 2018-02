Cilic se bajó por lesión y el Argentina Open pierde a su mayor figura

Cilic no jugará el Argentina Open.

Marin Cilic anunció a la organización del Argentina Open que no podrá disputar el torneo porteño, que comenzará el próximo sábado 10 de febrero. La baja de Cilic se suma a la del vigente campeón Alexandr Dolgopolov, por lesión en una mano que le ha impedido jugar en el ATP de Quito esta semana.



"Debido a la intensidad de las últimas semanas, mi equipo y yo hemos tomado la decisión de retirarme del Argentina Open para recuperarme adecuadamente. Esta ha sido una decisión difícil ya que estaba con muchas ganas de volver a Buenos Aires y jugar por primera vez el torneo. ¡Tengo la esperanza de poder jugar pronto ante la hinchada argentina! Quiero agradecer a los organizadores del torneo por su comprensión y, sobre todo, a los fans que esperaban verme jugar en Buenos Aires", declaró el tenista croata a través de un comunicado.



"Recibí el llamado de Marin esta mañana. Fue él quien personalmente quien quiso comunicarnos que no estará. Es una pena que no vayamos a poder disfrutar de él, pero la salud de los jugadores es una máxima prioridad para ellos y para los torneos. Le deseo lo mejor en el resto de la temporada y seguro que vamos a tener una gran fiesta de tenis. El Argentina Open ofrece una gran lista de participantes: Thiem, Carreño, Schwartzman, Monfils, Edmund, Albert Ramos, Fernando Verdasco... Hay muchos nombres con los que vamos a disfrutar; sin olvidarnos de las Leyendas. Tener de vuelta en la cancha a Gaudio, Mónaco, Zabaleta y Chela va a ser una experiencia inolvidable", dijo Martin Jaite, director del torneo.



El serbio Dusan Lajovic y Nicolás Kicker entran en el cuadro en sustitución de Cilic y Dolgopolov. Con esto y a la espera de que se concedan las tres invitaciones, Argentina contará con al menos seis representantes en el cuadro final: Diego Schwartzman (24 ATP), Leonardo Mayer (51), Guido Pella (60), Horacio Zeballos (66), Federico Delbonis (70) y Kicker (80).