Las definiciones de Durán Barba: Triaca, Cristina y la pena de muerte

El ecuatoriano Jaime Durán Barba, asesor estrella del presidente Mauricio Macri, volvió a ejercer una defensa del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, tras la polémica por la designación de su exempleada en el sindicato SOMU y en ese marco, dijo que esa situación "no afecta en nada a la imagen del Gobierno".



"Es falso que haya una gran caída de la imagen del presidente (Mauricio) Macri", aseguró Durán Barba en declaraciones a radio Con Vos.







En ese sentido, dijo que la calidad de un gobierno "se mide por cuántos idiomas hablan los funcionarios, cuánto viajaron, cuántos posgrados tienen y cuántos libros escribieron".



En otro orden, el asesor del PRO habló sobre la expresidenta Cristina de Kirchner y remarcó que es posible que la exmandataria vuelva al poder "si fracasa el proyecto económico de Macri".



"Muchas personas que estaban en contra de los Kirchner siempre dijeron que Cristina se acababa y que Argentina sería Venezuela y no es así. Nunca fue así. Cristina sabe dar pelea", sostuvo.



En tanto, agregó que existe una red compleja de poderes sindicales y empresariales en Argentina pero que "no es posible que se evapore un movimiento como el peronismo".



Consultado sobre el policía Luis Oscar Chocobar, quien mató a un ladrón en La Boca, manifestó: "No me interesa el tema del policía que mató un delincuente". Además, dijo que no cree en la pena de muerte. "No estoy a favor", aclaró.



Por último, se refirió al contexto político en la región y remarcó que "en América Latina hay una crisis descomunal". "Nunca hubo una situación de tanto descrédito de los presidentes de todos los partidos políticos, de los sindicatos, de la iglesia católica", opinó al tiempo que agregó que hay una crisis de valores "impresionante" y "una nueva forma de ver el mundo que está explotando".