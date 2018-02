Oficialismo desdobla mega DNU en tres proyectos de ley

El oficialismo anunció que el mega DNU desburocratizador será desdoblado en tres proyectos de ley que serán presentados por los diputados de Cambiemos.



En el inicio del debate sobre ese decreto en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff, indicó que "vamos a dar el debate en esta comisión y vamos a avanzar con el dictamen" al tiempo que señaló que "vamos a presentar tres proyectos de ley que involucran cada uno de los capítulos del decreto".



Según afirmó el formoseño, las iniciativas de ley serán presentadas por los diputados nacionales de Cambiemos, para ser votadas durante el período de sesiones ordinarias que iniciará el 1 de marzo próximo.



No obstante, el kirchnerismo ratificó su rechazo al decreto y planteó que "se deja ver que esta comisión no va a estar abierta a debate" porque no se invitará a expositores para que brinden su opinión sobre el DNU que modifica unas 140 leyes.



"Asombra el temos del oficialismo de abrir el Congreso, más allá de que el decreto claramente es inconstitucional, han incendiado la Constitución Nacional", expresó la senadora del FPV, Anabel Fernández Sagasti.



Noticia en desarrollo.-