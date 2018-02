CTERA redobla enfrentamiento con el Gobierno y advierte por posibles medidas de fuerza

Sonia Alesso pidió revocar decreto que permite no convocar a la discusión salarial docente. La titular del gremio de maestros más grande del país señaló que "si no hay respuestas" la entidad sindical a fin de mes podría convocar a una protesta.

El primer encuentro que mantuvo el Gobierno con docentes para sentar las bases de una agenda marco tuvo un gran ausente: CETERA, el gremio más grande en todo el país. Por lo pronto, la central conducida por Sonia Alesso pegó el faltazo a la reunión convocada por el Gobierno y que estuvo encabezada por el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.



Lejos de calmar las aguas de cara lo que se viene, desde el sindicato salieron a reclamarle al Gobierno la apertura de la paritaria nacional. Sin embargo, dese el Palacio Pizzurno ya advirtieron que no habrá discusión salarial este año por lo que cada jurisdicción deberá refrendar un acuerdo salarial.



En este contexto, la secretaria general de CTERA estimó que "si no hay respuestas" la entidad sindical a fin de mes podría convocar a una medida de fuerza. "Le reclamamos al Gobierno que reabra la paritaria nacional que derogó por decreto. CTERA celebrará un Congreso el 28 de febrero, y si no tenemos respuestas podemos convocar a una medida de fuerza", lanzó Alesso.



Consultada por la reunión del titular de la cartera educativa con los docentes agrupados en UDA, AMET y CEA, la dirigente sindical consideró que "la mayoría de los gremios rechazan los ofrecimientos salariales" efectuados tanto en el orden nacional como en el provincial.



"Hasta ahora no hubo acuerdo salarial en ninguna provincia y tampoco lo habrá en el orden nacional si se pretende imponer un techo del 15% a las negociaciones", remarcó Alesso.



La discusión alrededor de la paritaria docente se recalentó las últimas semanas luego que el Gobierno decidiera derogar por decreto un artículo que lo obligaba a convocar a las negociaciones. En ese contexto, Alesso consideró que la Casa Rosada debe dar marcha atrás con el decreto 58/2018 que modificó la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo al considerar que "es la mejor forma de evitar conflictos".



"Mientras estuvo en vigencia la paritaria nacional docentes no hubo conflictos salariales porque las discusiones llegaron siempre a buen puerto. Esto sucedió incluso en 2016, cuando el Gobierno la convocó y respetó la Ley de Financiamiento. Rechazamos además las reformas, las cesantías y la aplicación de sistemas de presentismos", apuntó Alesso.



La titular de CTERA agregó que el sindicato denunciará al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo por haber incumplido con el sentido de la Ley de Financiamiento Educativo.