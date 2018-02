La pelea del Gobierno por bajar el costo argentino

El Gobierno espera, cruzando los dedos, que el 26 de febrero en Asunción se pueda anunciar la firma del Acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, confió una alta fuente del Gabinete nacional a ambito.com aunque admiten que el camino aún no está exento de dificultades. Quedan pendientes de negociación unos cinco capítulos entre ellos exportaciones cárnicas y autos.



¿Qué cambio para que luego de más de 20 años se pueda finalmente firmar el acuerdo? preguntó ambito.com a una alta fuente oficial, "el liderazgo de Macri en la región", explican.



Para la Casa Rosada la posibilidad de concretar este acuerdo abre posibilidades no solo para el sector agropecuario sino también al industrial. "Todos piensan que este acuerdo significa exportar más commodities y es un error porque no podemos exportar productos industriales", se quejaba un importante funcionario nacional.



En este punto, es donde la mirada oficial recae en ciertos industriales que no parecen muy interesados en "aggiornarse" para competir. "Suele ocurrir que tanto empresarios como sindicalistas viene de la mano a reclamar subsidios porque no pueden competir con otros países", pone como ejemplo. Esta es la Argentina que el presidente Mauricio Macri quiere cambiar, comentan en la Rosada. La pelea no es solo con los sindicalistas es con aquellos que no quieren poner su parte para salir adelante, grafican. Sostienen que es posible competir y citan como ejemplos, a la empresa Toyota o a Fiat, dos automotrices que desde la Argentina pueden exportar.



La marcha convocada por el dirigente camionero Hugo Moyano no parece preocuparle mucho al Gobierno. Entienden que es más "un mensaje por las causas judiciales" al tiempo que insisten que la orden presidencial es siempre la misma "que la Justicia obre con libertad". Ponen como dato que el gremio camioneros, por ejemplo, no puso objeciones a los biotrenes (formaciones de un camión y dos remolques) cuya utilización representa una baja en el costo de logística del orden del 40%.



Uno de los temas que preocupan es la creación de empleo y en este sentido afirman que el Presidente incentiva la cultura de trabajo. "Al que trabaja le tiene que ir bien y al chanta le tiene que ir mal", suele instruir Macri a sus colaboradores. Uno de los desafíos de la actual administración es generar empleo privado, explican que los números muestran que solo hay unos 6.2 millones de trabajadores en el sector privado contra 4 millones de empleados estatales.



En este sentido, y conocedores de que el proyecto de Reforma Laboral no será fácil que pase por la aprobación parlamentaria aspiran a presentar un proyecto de Blanqueo Laboral y la apuesta es que se apruebe ya que "resultaría raro que los sindicalistas o legisladores se resistan a formalizar trabajadores", argumentan.



Otro de los puntos importantes para "ser más competitivos" es actualizar los convenios gremiales que se intentará llevar adelante en el marco de la negociación paritaria. El Gobierno pretende que se eliminen las rigideces que suelen dar lugar a juicios laborales que muchas veces por lo imprevisibles desalientan la contratación de personal. En este sentido, en la Rosada destacan que no todos los gremialistas "atrasan" y rescatan a Ricardo Pignanelli de Smata, por citar un ejemplo, en tanto que en sentido contrario suelen mencionar a Juan Carlos Smith, del Sindicato de Obreros de Dragado y Balizamiento. Al respecto, comentan que les asombró un video de la CGT donde desacredita a la tecnología, "como si la tecnología fuera de derecha o de izquierda" se asombran.



En este orden y aunque no lo digan públicamente, saben que en algunos procesos productivos Argentina es cara. "La ropa en Argentina es la 4ta más cara del mundo", se sorprenden y por esta razón es que solo por compras en Chile se gastaron unos 1.200 millones de dólares.



La apuesta oficial para "bajar el costo Argentino" sigue siendo las mesas sectoriales donde todos los actores plantean sus dificultades. Al respecto, la mesa de insumos difundidos (es decir, acero, plástico, aluminio) es una de las clave para lograr bajar costos a sectores como la construcción y la industria en general.