Ciudad planea hacer un shopping en una manzana destinada a espacio verde

Los vecinos de Colegiales reclaman al Gobierno de la Ciudad la construcción de un espacio verde donde la administración de Horacio Rodríguez Larreta promueve la edificación de un shopping.



Se trata de la manzana delimitada por la avenida Dorrego, Enrique Martínez, Concepción Arenal y Conde. En ese predio, la iniciativa de que se construya la Plaza Clemente (en honor al dibujo del humorista Caloi, su creador) fue votada por la Legislatura en 2012, pero así y todo, el Gobierno de la Ciudad pretende instalar un estacionamiento subterráneo y locales comerciales.



El caso tomó estado público hace unas semanas, a raíz de una publicación en Twitter de Tute, humorista y dibujante e hijo de Caloi, quien pidió apoyo para evitar que el gobierno porteño lleve adelante su proyecto.



Según datos de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, la Comuna 13, a la que pertenece Colegiales, tiene 4,8 metros cuadrados de espacio verde por habitante, por lo que se encuentra debajo de la media en la Ciudad que es de 6 m2/habitante. A su vez el barrio en particular cuenta con 0,7 m2/habitante, ubicándose muy lejos de los estándares internacionales que recomiendan 10m2/hab en las grandes urbes.



"Colegiales es un barrio densamente poblado (más de 22.800 hab/km2), sobran edificios y el desarrollo inmobiliario no necesita ser promovido por el Estado, se mueve solo, pero existe una enorme deficiencia en espacios verdes públicos y gratuitos", explicaron los vecinos desde la petición que lanzaron en la plataforma Change.org.



"Con el fin de camuflar el incumplimiento de la zonificación prevista por ley como Urbanización Parque, el Gobierno decorará este shopping a cielo abierto con terrazas verdes", continúan los vecinos.



Ciudad ya inició los trabajos de limpieza del terreno que queda frente al Mercado de las Pulgas. El cartel de obra indica que el destino de la construcción es un shopping a cielo abierto, mientras que la zona está catalogada como UP (Urbanización Parque, de exclusividad para uso público, no privatizable) por la Ley 2567. El Código de Planeamiento Urbano porteño lo confirma.



El proyecto está a cargo del estudio de arquitectura Lopatin Arquitectos, mientras que la inversión y la construcción estará a cargo de las empresas Prospert S.A.- Borok Construcciones S.R.L, que a cambio recibirán la concesión y usufructo del predio por 30 años abonando a la Ciudad $30.000 mensuales, mientras que las ganancias previstas por las empresas ascienden a más de 400 mil pesos mensuales.