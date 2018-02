¿Cuánto le costará a los hinchas de Boca y River ir a Mendoza a ver la Supercopa?

La AFA oficializó el traslado de sede de la Supercopa Argentina que se mudó de Córdoba a Mendoza. De esta manera, tanto los hinchas de River como los de Boca deberán rediseñar la logística para poder asistir al partido más importante del semestre para el fútbol argentino.



Para el viaje existen tres opciones desde Capital Federal. La primera que surge es la de ir en auto, donde el viaje ida y vuelta puede costar $ 6.260 si se utiliza un auto naftero, teniendo en cuenta el combustible (la Super de YPF está $ 24,39 el litro luego del último aumento y se necesitan 216 para todo el recorrido) y los peajes ($ 992 entre ambos tramos). Vale aclarar en este punto que cuando se plantea este tipo de travesía no se hace en solitario, por lo que los costos se dividen entre tres o cuatro personas.



Si manejar hasta Mendoza no es una opción, entonces hay dos alternativas. En micro la travesía va de los $ 2.585 hasta los $ 3.685, dependiendo si es semicama o cama. En avión, la opción más barata la ofrece Aerolíneas Argentinas a $ 6.417, mientras que Latam tiene un vuelo a $ 11.618.



A esto hay que sumarle el precio de las entradas, que todavía no fue publicado. Sin embargo, teniendo en cuenta que una popular para ver la última Supercopa Argentina entre River y Lanús costó $ 300 y en las últimas horas se anunció un aumento sobre todos los sectores de la cancha de un 28%, hay que calcular un mínimo de $ 385 para la locación más accesible para el bolsillo.



Finalmente, se puede optar por pasar la noche del miércoles 14 de marzo en Mendoza en vez de volver rápido. Quienes quieran descansar antes de pegar la vuelta tienen hostels desde $ 110 y habitaciones de hotel que alcanzan los $ 15.736. Sin embargo, la media ronda los $ 1.200.