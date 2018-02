El dólar cerró estable a $ 19,95 (mayorista tocó nuevo máximo)

El dólar cerró estable este miércoles a $ 19,95 en bancos y casas de cambio según el promedio de ámbito.com.



El billete se desacopló del Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), en el que la divisa ascendió diez centavos a su nuevo récord de $ 19,71 y anotó su segunda alza consecutiva.



En tanto, el Banco Nación el tipo de cambio a $ 19,56 vendedor para la transferencia, y el billete a $ 19,85.



La moneda norteamericana operó estabilizada durante la primera parte de la rueda, pero siempre situada en un rango superior al cierre previo, y con marcada tendencia compradora en el último tramo, lapso en el que se acumuló la mayor parte de la suba de la jornada.



Los mínimos se registraron con la primera operación pactada, en los $ 19,62, cuatro centavos arriba del cierre previo. La paridad de fuerzas entre la oferta y la demanda posibilitó que durante gran parte del desarrollo de la sesión la divisa se mantuviera operando lateralizada y con baja fluctuación en un rango comprendido entre los $ 19,64/19,66.



Sin embargo, la aparición de mayores órdenes de compra sobre el final alteró el escenario de relativa estabilidad y potenció una suba del tipo de cambio que le hizo tocar máximos en los $ 19,72 en los momentos cercanos al cierre de las operaciones. En este contexto, el volumen cayó 11% a u$s 797 millones.



Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios, puntualizó que "la demanda de bancos se dividió en: tomar posiciones para cubrir devaluaciones de algunas monedas de países vecinos; y dar vuelta posiciones en la moneda norteamericana haciendo que las ofertas disminuyeran hasta que se estabilice el precio".



En el mundo, la moneda norteamericana se apreciaba contra una cesta de importantes divisas, incluso aunque las ganancias en Wall Street reducían el atractivo del billete verde como activo de refugio tras días de volatilidad en el mercado bursátil.



El dólar ganaba un 0,3% a 89,895 unidades, después de haber avanzado por tres ornadas consecutivas. El viernes, anotó su mejor desempeño desde el 26 de octubre.



El billete acumula un alza de 21 centavos en las últimas dos ruedas. "Los conflictos gremiales que afectan la comercialización de la cosecha de granos tiene cierto impacto en el nivel de la oferta de dólares y contribuye a recrear un escenario en el que la demanda por cobertura y para atender obligaciones con el exterior prevalece provocando un salto en la cotización", indicaron desde PR Corredores de Cambio.



En el mercado de dinero entre bancos, el "call money" operó estable a un promedio del 26,5% TNA y en "swaps" cambiarios se pactaron u$s 172 millones para tomar y/o colocar fondos en pesos mediante el uso de compra-venta de dólares para el jueves y el viernes. Las Lebac en el segmento secundario se operaban al plazo de 14 días al 26,6% TNA y la de 224 días al 25,4% TNA.



En el Rofex, donde se operaron u$s 751 millones, casi la mitad se operó a fin de febrero a $ 19,97 con una tasa implícita de 24,27% TNA y el plazo más largo fue junio, que cerró a $ 21,275 a una tasa del 20,48 % TNA.



Por su parte, en la plaza paralela, el blue cayó cuatro centavos a $ 19,85, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" avanzó ayer diez centavos a $ 19,58.



Por último, las reservas del Banco Central ascendieron ayer u$s 134 millones hasta los u$s 62.362 millones.