Pratto apuntó contra Sampaoli: "Me faltó ser más marketinero para seguir en la Selección"

El delantero de River, Lucas Pratto, analizó su paso por la Selección y aseguró que le faltó ser "más marketinero" para continuar vistiendo la camiseta argentina. Además, dijo que en Boca no pudo triunfar porque tenía a Martín Palermo adelante.



"Capaz que me faltó ser más marketinero para seguir en la Selección", manifestó Pratto en diálogo con Mitre, a lo que agregó: "Hoy hay mucho Instagram, redes sociales y yo no me ocupó mucho de eso".



Por otro lado, aseguró que no se ve en Rusia desde la llegada de Jorge Sampaoli a la dirección técnica de la Selección: "No pienso mucho en estar en el mundial, antes del cambio de entrenador hice cosas para estar".



Cambiando de tema, Pratto analizó por qué no pudo triunfar en la Primera de Boca: "Mi problema era que estaba Martín Palermo, el mejor nueve de la historia del club, un monstruo en marcar goles. No volvería a ponerme la camiseta de Boca, si el día de mañana me tengo que ir de River solo lo haría para jugar en Vélez".



Finalmente, le contestó a los que dicen que está excedido de peso: "Si ahora dicen que estoy gordo, cuando estaba en Vélez tendría que haber ido al programa de televisión Cuestión de Peso. Estoy bien, tengo mucha masa muscular".