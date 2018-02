Adictos a las series: el 90% de los argentinos "maratonea"

Más del 90% de las personas que usan Netflix para su entretenimiento ha "maratoneado" al menos una vez, es decir que vio todos los capítulos de una temporada de una serie en un breve lapso de tiempo, de acuerdo con un estudio realizado por la plataforma líder mundial de contenidos por streaming, que contribuye a magnificar la forma en que han cambiado las prácticas de consumo televisivo durante los últimos años.



Con presencia en 190 países, más de 110 millones de cuentas y unos 300 millones de usuarios únicos, el dato da cuenta en gran medida de cómo el público de Netflix -y es presumible que pueda extenderse a otras plataformas de streaming- ha adoptado la modalidad que le permite ver sus ficciones preferidas una vez que éstas se desprendieron de las restricciones del día y horario de emisión que caracteriza a la televisión y cable lineales.



Todo nació en 2013 con el estreno de "Orange is the New Black" y "House of Cards", los buques insignia de Netflix en su despegue definitivo como pope del entretenimiento audiovisual hogareño, en buena parte por su calidad pero también, y casi en igualdad de importancia, porque captaron la manera en que los espectadores llevaban varios años "maratoneando" series pirateadas o compradas en DVD y estrenaron todos los capítulos de sus temporadas de forma simultánea.



Según el estudio surgido del análisis de los consumos que realiza de forma permanente la empresa con sede en Los Gatos, California, en los últimos cinco años (es decir el período de crecimiento exponencial de Netflix) la mayoría de las personas tardaron sólo 12 días en llevar a cabo su primera "maratón", término propuesto para castellanizar el popular concepto de "binge watching" de los angloparlantes.



Otro detalle que revela el informe es que la primera vez de esa primera "maratón" es realmente voraz: la gran mayoría tarda apenas tres días en finalizar la temporada.



En Argentina, la exitosísima "Breaking Bad" es la ficción que más personas han elegido como primera serie a maratonear, algo previsible por su popularidad y el "boca en boca" que la rodea, aún varios años después de su final.



El top ten se completa, en orden descendente con "Stranger Things", "The Walking Dead", "Vikingos", "Narcos", "Prison Break", "13 Reasons Why", "House of Cards", "El Marginal" (la única argentina en el listado) y "Orange is the New Black"