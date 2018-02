¿Cuánto falta para que los drones transporten personas?

Airbus da un paso adelante con miras al futuro de los taxis-voladores con guía autónoma.



La compañía dio a conocer su prototipo de 'drone-taxi' llamado "Vahana Alpha One", que ya realizó su primer test de vuelo.



El Vahana Alpha One voló por espacio de 53 segundos a una altura de 5 metros en su primera prueba que tuvo lugar la semana pasada en Oregon.



El aparato monoplaza decoló y aterrizó en forma vertical, tiene un largo de 5,7 metros y ancho 6,2 metros y es fruto de la División A3 (A-cubed) de Airbus.



El objetivo es "democratizar los vuelos privados" cambiando en el futuro el desplazamiento en las grandes ciudades mediante una red de taxis volantes sin chofer.



Según la compañía el primer aparato comercial estará listo en 2020.



Por otro lado, comenzaron los vuelos de prueba del primer dron de pasajeros de fabricación china que es capaz de llevar a una persona a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora.



La empresa Ehang, fabricante de vehículos aéreos con sede en Guangzhou, capital de la provincia china de Guangdong, realizó el martes los vuelos de prueba de su dron de la serie 184, capaz de transportar personas, según informó Xinhua.



El fundador y director ejecutivo de Ehang, Hu Huazhi, estableció la empresa en 2014 y, desde entonces, más de 150 ingenieros técnicos realizaron miles de pruebas aéreas, entre ellas, un ascenso vertical de 300 metros, un vuelo con una carga de 230 kilogramos, un vuelo de ruta de 15 kilómetros y un viaje de alta velocidad que alcanzó los 130 kilómetros por hora.



"Estos vuelos de prueba tripulados son solo los últimos de una serie de ensayos para garantizar que el Ehang 184 será seguro y estará preparado para el uso público en un futuro cercano", afirmó Hu, quien aclaró que al Ehang 184 todavía se le aplicarán mejoras.



El uso público de drones de pasajeros, conocidos como drones taxi, aún no se convirtió en realidad y depende de las mejoras en innovación tecnológica y las políticas de apoyo.