El Merval inicia jornada con fuerte suba: trepa un 2,7%

El índice Merval trepa un 2,7% a u$s 32.492,77 este miércoles y anota su segunda alza consecutiva.



Ayer, el billete se recuperó y ascendió un 1,5% hasta las 31.624 unidades tras de haberse hundido el 4,1 por ciento en el inicio de la sesión debido a la debilidad en plazas externas.



De esta manera, el panel líder cortó una miniracha de tres bajas consecutivas, en la que acumuló una caída del 10,9%.



Las principales alzas fueron registradas por las acciones de Transportadora de Gas del Sur (6,6%), Pampa Energía (6,5%) y Edenor (5,2%). Mientras que las bajas más importantes fueron anotadas por los títulos de Holcim (-6,5%), Distribuidora de Gas Cuyana (-4,8%) y Boldt (4,7%).



El analista Eduardo Fernández señaló que "desde lo técnico, el Merval se apoyó justo en el soporte de los 30.000 puntos, y justo comenzó el rebote. También los índices americanos tocaron interesantes soportes, que da pie para suponer, que la recuperación en el corto plazo podría extenderse algunas jornadas adicionales".



Por su parte, Lucas Gardiner, analista de la consultora Portfolio Personal, dijo que "después de ganancias grandes puede haber tomas de beneficios. Éstas son sanas para un mercado alcista, quizás a uno le gustaría que fueran más leves para no generar susto, pero una depuración de precios es sano para el inversor".



"Creemos que la baja puede seguir o profundizar un poco más, pero no mucho más", añadió.



El alza del Merval se produjo en sintonía con Wall Street, donde el Dow Jones de Industriales subió un 2,1% en momentos en que se esperaba una recuperación técnica en todos los mercados del mundo, tras las fuertes caídas del viernes y lunes.



• Bonos



En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares (que cotizan en pesos) terminaron con resultados positivos. El Bonar 2024 y el Bonar 2020 ascendió un 0,5% y el Discount bajo ley argentina, un 1,6%. Por su parte, la versión de esos bonos bajo ley Nueva York, terminaron mixtos.