Agustina Kampfer declaró en la causa por enriquecimiento ilícito y negó ser testaferro de Boudou

Agustina Kampfer, la exnovia de Amado Boudou, afirmó que compró un departamento con sus ahorros porque trabaja "desde muy chica" y con dinero prestado por un hermano del ex vicepresidente, porque estaba en crisis de pareja y quería irse a vivir sola.



Kampfer fue indagada por el juez federal Ariel Lijo acusada de un hecho de lavado de activos en el marco de la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se sigue a Boudou y en la que está sospechada de haber actuado como testaferro de su entonces pareja.



Lijo la citó a indagatoria por la compra de un departamento en Bonpland al 1200 que, según una pericia, no pudo justificar y se sospecha que fue pagado con dinero de su ex pareja.



Ante el juez y una secretaria del fiscal del caso, Jorge Di Lello, Kampfer entregó esta mañana un escrito al que se remitió varias veces y dio explicaciones vinculadas a ese descargo.



La ex novia de Boudou relató que 30 mil dólares usados para pagar el departamento de Bonpland al 1200 de Palermo provinieron de sus ahorros porque trabajó desde los 18 años, vivió mucho tiempo con sus padres y hasta tuvo ingresos provenientes del exterior, como de la cadena "Televisa", según ejemplificó.



El resto del dinero, unos 90 mil dólares, se los pidió prestados a un hermano de Boudou, Sebastián, ya que en el 2010 atravesaba una crisis de pareja, quería irse a vivir sola y no quería poner a su entonces novio en el medio de esa situación.



"Tenía muy buena relación con mi cuñado", explicó en el juzgado y dijo que sabía de la venta de un departamento realizado por Sebastián Boudou poco antes y por ello le pidió el dinero.



Kampfer reiteró que como era una relación de confianza no se firmó ningún papel por ese préstamo y dejó en el juzgado los comprobantes de transacciones bancarias en las que ella le fue devolviendo el importe.



"No soy testaferro" de Boudou, dijo Kampfer en declaraciones a la prensa al salir del juzgado en el tercer piso de los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.



Sobre el préstamo, explicó a la prensa que lo pidió a Sebastián Boudou por "dos motivos". "Uno es porque sabía de la existencia de la venta de un departamento a su nombre, entonces sabía que él contaba con el dinero", enumeró.



Y además, "porque en la pareja de cinco años que tuve con Amado no tuvimos un estilo de relación en el que ventiláramos los pormenores de la relación. Y en aquel entonces en el año 2010 tuvimos una crisis de pareja como todas las parejas y como tantas otras que tuvimos después; creo que esa fue la más fuerte yo me quise separar quise irme a vivir sola".



"No quise que un préstamo por parte de Amado fuera motivo de un reclamo en el futuro o de alguna discusión", justificó y aclaró que lo había consultado "con Amado" y le había parecido bien.



Kampfer llegó a su citación a declaración indagatoria junto a su abogado Rafael Cúneo Libarona.



La operación inmobiliaria cuestionada se realizó en el 2010 y, según se explicó a la Justicia, se pagó con 30 mil dólares de ahorros de Kampfer y un préstamo de 90 mil dólares hecho por un hermano del ex funcionario, Sebastián Boudou.



Lijo le imputa este hecho de lavado de activos en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que se sigue a Boudou y en la que ella está sospechada de haber actuado como testaferro, al igual que otros acusados como el socio de su ex pareja José María Núñez Carmona.



En esta causa, Lijo detuvo a Boudou y Núñez Carmona, excarcelados el 11 de enero último por orden de la Cámara Federal porteña.