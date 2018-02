Preocupación en el fútbol inglés por el aumento del racismo y la discriminación

Los incidentes relacionados con el racismo y la homofobia en el fútbol inglés van en aumento, según el informe publicado el miércoles por el organismo de vigilancia Kick It out, que señala un aumento significativo en la primera mitad de la actual temporada.



Más de 300 denuncias sobre 282 casos de discriminación han sido recogidas por el organismo antes del final del año 2017, cuando un año antes la cifra era de 177 incidentes.



Ese aumento es más fuerte en el ámbito profesional, ya que 131 de los 282 incidentes tuvieron lugar en las cuatro primeras divisiones del país, lo que supone un aumento de un 75%, según Kick It Out.



"Sabemos hasta dónde ha llegado el fútbol (en la lucha contra el racismo), pero sabemos también cuánto trabajo queda por hacer", estimó Rosin Wood, directora del organismo.



Entre los incidentes recogidos, más de la mitad corresponden a casos de racismo, uno de cada cinco a casos de homofobia y uno de cada diez a casos de antisemitismo.



Recientemente, varios clubes de la Premier League han sido víctima de este tipo de incidentes. Los hinchas del Chelsea fueron acusados de antisemitismo después de cantos escuchados el lunes durante la derrota de los "Blues" ante el Watford, pese a que el club había lanzado unos días antes una campaña de sensibilización.



El West Ham, por su parte, acaba de separarse de su responsable de fichajes Tony Henry, acusado de haber proferido comentarios racistas, revelados por el diario británico Daily Mail.