A 6 años de la muerte de Spinetta: lloran los ojos de papel

En un nuevo aniversario del fallecimiento de Luis Alberto Spinetta, recordamos al gran cantante, guitarrista y compositor argentino de rock con una nota de Ambito Financiero publicada el 9 de febrero de 2012. El entonces periodista Sergio Dattilo realizó en aquella oportunidad una recordada y exclusiva entrevista a Cristina Bustamante, quien inspirara la famosa canción de Almendra, "Muchacha ojos de papel". A continuación reproducimos aquellas sentidas palabras expresadas horas después de la muerte de "El Flaco":







"Hablé por teléfono con Luis en octubre, y me contó que estaba muy enfermo. Yo antes le había mandado un mail y él, en su estilo críptico de toda la vida, me lo contestó y me pareció que algo andaba mal. Lo llamé y me confirmó que estaba muy enfermo, pero me dijo algo que me conmovió: estoy preparado para esto, vengo preparándome toda la vida para este momento, y yo ya dije todo lo que tenía que decir".



Conmovida hasta el llanto, Cristina Bustamante habló con este diario de quien fue -según relata- "el primero de mi vida en muchísimas cosas". Cristina, (Cris), fue la novia de la adolescencia de Luis Alberto Spinetta, la que inspiró "Muchacha ojos de papel", ese himno que cantan chicos cuyos padres aún no habían nacido cuando estos dos jóvenes de 17 años se unieron.



"Tengo un dolor enorme, estoy rota por dentro. Luis fue el gran amor de mi vida; hace algunos años, de visita en Buenos Aires, una amiga me dijo: 'Andate tranquila que acá te cuidamos la adolescencia'. Con la muerte de Luis, se muere toda una etapa de mi vida...".



Cristina partió de la Argentina en 1978; vivió siete años en Venezuela, otros veinte en Boston y desde entonces está en Los Ángeles; es profesora de español en una exclusivísima secundaria de Santa Monica a la que concurren hijos de celebridades de Hollywood. La "Muchacha ojos de papel" es una bella abuela de dos nietos que le dio su hija Celeste.



Alguna vez, ya separada de su primer marido y hace una vida, este periodista la chicaneó: "¿Estás segura de que sos vos la muchacha de la canción del Flaco?" Ella, filosa, respondió: "Qué te pasa, querido: yo incluso ayudé a darle forma a la versión definitiva de la letra".



Ayer, conmovida por la muerte de quien para millones de amantes de su arte fue el más grande músico-poeta argentino de todos los tiempos, y para ella su primer amor, modifica la versión: "En realidad yo hice un solo cambio; en el original Luis había puesto senos de miel, y yo le dije que eso parecía un catálogo de corpiños... Estuvimos de acuerdo en que pechos quedaba mejor".



Reprimiendo en vano el llanto, agrega: "Yo nunca me di crédito por Muchacha... fue todo de Luis; el arte fluía a través de él". El periodista trata de convencerla de que muchas veces la musa es tan importante como el poeta. En vano. "La única letra que escribí para Almendra fue un tema, Chocolate, pero creo que nunca se grabó".



Almendra -Spinetta, Edelmiro Molinari, Rodolfo García, Emilio del Guercio- estrenaron el tema más cantado y recordado de la historia del rock argentino un viernes a la noche en el teatro Coliseo, en 1969. Era el tiempo en que el rock en castellano trataba de abrirse paso y el influjo del "flower power" californiano intentaba hacer pie en Buenos Aires.



La poesía de esa canción aparentemente simple (cuatro voces, una guitarra acústica, casi un "unplugged" como se lo llamaría décadas más tarde), pero complejísima en las armonías vocales de los cuatro integrantes del grupo paralizó a los 1.500 privilegiados que asistieron a ese pequeño milagro. Desde ese momento, la historia de la música local cambió para siempre.



Antes de esa noche Cris recuerda que Luis y ella se abrazaban en la cocina de la casa de sus padres (la portería del edificio donde vivía Del Guercio) para escuchar "la media hora de los Beatles de Modart en la noche", uno de los programas más populares de la época. Los dos cursaban el quinto año de secundario.



"Escuchábamos a los Beatles y dibujábamos; los tres dibujábamos bien: Luis, Emilio y yo. Y como yo sabía inglés y Luis no tanto, le traducía los temas de los Beatles; para él era una especie de heroína del inglés".



El padre de Cris, "con su ética de clase trabajadora, de encargado de edificio, no estaba para nada contento de que su nena saliera con un pibe de pelo largo. Pero después lo amó...".



¿Cómo era el "Flaco" en su relación con ella? "Luis era miel pura, y no sólo conmigo. Hace unos tres años, creo que en 2008, estaba en Buenos Aires tomando un café con él y lo llamó Mercedes, su pareja actual. Lo escuché hablar por teléfono con ella y me estremeció: abría la boca y de ella sólo salía poesía".



En esa charla telefónica en la que Cris se enteró de la grave enfermedad de Spinetta, ella le recomendó hacer meditación: un músico de jazz, maestro de su actual esposo (un músico estadounidense) también enfermó de cáncer y se volcó al misticismo oriental. El "Flaco" respondió con la frase que cuenta Cris: "Me preparé toda la vida para este momento". Ella está convencida de que "la filosofía fue la herramienta que le permitió irse tranquilo. Esa vez, que fue la última vez que charlé con él, lo escuché en absoluta paz consigo, tranquilo, fuerte para enfrentar lo que venía".



Cuando hace algún tiempo, y gracias a la red social, Cris y este periodista retomaron una amistad que había quedado trunca hace más de tres décadas, ella le confesó que la única razón que podría traerla de visita a Buenos Aires era verlo a Luis. "Ya no tengo familia, y me quedan pocos amigos ahí. Si voy es para verlo a Luis".



La historia de amor duró tres años; la letra de "Muchacha..." obviamente habla de la primera relación sexual del músico con su musa. Después cada uno siguió su camino, pero el vínculo que los unió (no sólo el musical) los mantuvo cerca pese a la distancia física que los separó.



Hacia el final de la charla, Cris estalla en llanto: "Luis no era una persona religiosa; ninguna de sus letras habla de Dios, pero desde chico estudió filosofía y estoy segura de que fue eso lo que lo preparó para la muerte. Y pese a ser agnóstico, estoy segura de que John y George van a estar esperándolo donde quiera que vaya su alma".