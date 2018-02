Sugestivo mensaje del Papa tras reunirse con Carlotto: "No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de millones de personas"

El papa Francisco recibió hoy en audiencia privada a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien dijo que vio al pontífice "preocupado por Argentina". Poco después, el pontífice envió un sugestivo tuit donde instó a no ser indiferente "ante el sufrimiento de millones de personas".



"No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de millones de personas cuya dignidad está herida", escribió Francisco en su cuenta de Twitter. Si bien el mensaje no lleva un destinatario explícito, sembró la sospecha de que se refería a Argentina al tener en cuenta que no tuiteaba desde siete horas atrás y volvió a hacerlo tras finalizar el encuentro con Carlotto.



"El Papa está preocupado por Argentina", afirmó la referente de Abuelas en declaraciones a la prensa tras el encuentro de 20 minutos, al que calificó como "una charla muy cálida".



Durante la audiencia desarrollada en el Palacio Apostólico, la titular de Abuelas renovó ante Francisco el pedido de su organismo para que la Iglesia "coopere con todos los archivos" disponibles relacionados con la última dictadura cívico militar, que puedan aportar datos sobre "los nietos que estamos buscando y los adultos desaparecidos".



"Lo encontré bien, muy ocupado y muy preocupado también. Hablamos de temas como las violaciones a los derechos humanos. Está preocupado por lo que está pasando en México. Y hablamos de Argentina. También está preocupado por Argentina", relató.



La última vez que Carlotto visitó al pontífice argentino en la Santa Sede fue hace más de tres años, en noviembre de 2014, junto a su nieto recuperado, Ignacio Montoya.



Este miércoles, el Papa Francisco recibió a Néstor Espósito, delegado despedido del INTI y le dijo "acá están los troscos de Dios".