Bajo el lema de la "unidad", tribus peronistas lanzaron críticas al Gobierno

En busca de obtener una foto de unidad peronista de cara al 2019, distintos referentes del peronismo se dieron cita en la sede de la Universidad Metropolitana (UMET) con una catarata de críticas hacia el Gobierno. Por lo pronto, el titular del PJ porteño, el portero Víctor Santa María, ofició de anfitrión de un encuentro adonde también dieron el presente referentes del massismo, del randazzismo y del kirchnerismo.



Del "Encuentro por la Unidad" fueron de la partida; los legisladores de Unidad Ciudadana, Agustín Rossi y Daniel Filmus; los randazzistas Alberto Fernández y Fernando "Chino" Navarro y los diputados del Frente Renovador, Daniel Arroyo y Felipe Solá.



Sobre la presencia de los dos referentes massistas en el cónclave justicialista, fuentes cercanas al exgobernador bonaerense remarcaron que su presencia se debió "a título personal porque no representa al Frente Renovador". En el mismo sentido, el especialista en políticas sociales del FR aseguró: "Vengo en representación mía. Nosotros hemos conversado en nuestra reunión de bloque y quedó claro que íbamos a venir. Vengo porque creo que hay que estar".



Por lo pronto, todos ellos compartieron una mesa en la que castigaron al Gobierno y enviaron un claro mensaje de unidad para lo que se viene. A su turno, Filmus aseguró que "tenemos un Gobierno que invita a que nos unamos" al asegurar que la administración de Macri "tiene características que favorecen a minorías".



El titular del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, uno de los presentes en el encuentro. Foto: Ignacio Petunchi.



Por su parte, el bonaerense Solá sostuvo que "hay que cambiar la melancolía y la nostalgia por lo que viene en 2018". En ese sentido, el exgobernador sostuvo que "este es el año de la protesta, que nos lleva a la dinámica de la movilización". En la misma sintonía, el "Chino" Navarro afirmó que "hay que sacar la política a la calle" al considerar que "esto se revierte con militancia". Asimismo, el referente del Movimiento Evita consideró que "hay que recrear la política, escuchar y volver a aprender" porque "no alcanza con lo que hicimos".



Durante su exposición, Rossi (el más aplaudido de los oradores) recordó una frase del expresidente Néstor Kirchner y sostuvo que "hace tiempo que los nombres son mucho más problemáticos que la política".A su turno, Alberto Fernández pidió que se termine "con la idea de que no puede haber 2019 para el peronismo" y agregó: "Esta es sólo una mesa en la que nos reunimos seis amigos, pero esto es rotundamente innecesario. Se necesita más".



El cónclave fue convocado por Santa María y Fernández, quienes buscaron reunir en un cónclave a representantes de segundas líneas de los cuatro grandes grupos en los que se encuentra dividido el movimiento justicialista a nivel nacional. A la jornada de debates asistieron también numerosos diputados y senadores del PJ como Cristina Alvarez Rodríguez y Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria).



También estuvieron el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, (el de San Juan, Sergio Uñac, envió su adhesión), así como también el presidente del partido a nivel bonaerense, Gustavo Menéndez, e intendentes como Verónica Magario (La Matanza), Fernando Gray (Esteban Echeverría) y Juan Pablo de Jesús (Partido de la Costa).