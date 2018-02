Filtraciones de la AFIP: ordenan trasladar al BCRA los millones de dólares secuestrados

En el marco de la causa por filtraciones de la AFIP, en la cual una organización robaba información clasificada del organismo recaudador y la vendía a potenciales clientes a través de esta firma, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenó trasladar al Banco Central (BCRA) los más de 5 millones de dólares que se secuestraron.



En tanto, los detenidos buscan ser liberados y apelaron el rechazo a las excarcelaciones. Asimismo, la Cámara ya fijó fecha para realizar las audiencias antes de resolver.



Canicoba Corral había ordenado allanamientos simultáneos en la AFIP y en distintos domicilios de los imputados. En una "cueva" se encontraron 5 millones de dólares que presuntamente habría recaudado la organización a través de la venta de información impositiva secreta.



Ese dinero, según fuentes judiciales, estaba bajo el resguardo de Gendarmería Nacional, pero en las últimas horas el juez dispuso el traslado del mismo a las bóvedas del Banco Central.



Un dato que llamó la atención de los investigadores es que tres de los acusados vivían en el mismo lugar, un barrio privado en Ezeiza, llamado La Deseada.



El viernes pasado, el magistrado ordenó la detención de funcionarios de la AFIP, un empresario, un supuesto agente de bolsa y dos empleados, en el marco de la investigación en la que se intenta esclarecer cómo se filtró información de personas que ingresaron al último blanqueo de capitales, en 2016, entre ellos familiares y allegados del presidente Mauricio Macri.



La causa se encuentra en secreto de sumario, y no se descartan nuevas detenciones. Por lo pronto hay una persona que sigue prófuga. En tanto, tres de los detenidos pidieron ser excarcelados, Martín De Cuadro, Sebastián Karamanián y Alejandro Aducci, funcionarios de la AFIP. El juez rechazó los pedidos y ahora la Cámara Federal debe resolver. La Sala II del tribunal fijó audiencia para el 14 de febrero, tras la cual, resolverán si conceden o no el beneficio.



La mayoría de los involucrados trabajaba en el área de Sistemas del ente recaudador, quienes consiguieron acceder a la base de datos de manera remota.



La información recopilada era ofrecida a clientes de Reportes Online. Además de Leandro Rodríguez, su dueño, están acusados, sus empleados Pablo Degano y Marcelo Vecchio.



Dentro de la AFIP, la justicia investiga a Karamanián, personal de Sistemas del organismo, quien trabajaba asociado a Daniel Courmanián, dueño de una "cueva" que funcionaba en el departamento de la calle Salta al 1300 y donde encontró el dinero Gendarmería.



También se llevaron u$s 200.000 de la casa de Karamanián, en el barrio La Deseada. En el área de sistemas de la AFIP estaba Martín del Cuadro, también está implicado, junto a Néstor del Cuadro, su hermano y jefe de la agencia de AFIP en zona sur, por su presunta participación.



En el expediente también figuran otros funcionarios de la AFIP, Waldo Gil Roldán y Aducci, también de Sistemas; y Leandro Cano, quien escondía u$s20 mil dólares en un paquete de yerba en su oficina del ente recaudador.