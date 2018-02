Paso a paso: la función clave que habría protagonizado Ponzio para arreglar un resultado en España

El capitán de River, Leonardo Ponzio, será juzgado por el presunto arreglo del encuentro de la Liga Española de 2011. Según la Justicia de España, Zaragoza derrotó en la última fecha a Levante por 2 a 1 y se salvó del descenso en detrimento de Deportivo La Coruña, quien asegura que ambos equipos pactaron el resultado.



Para la investigación, Ponzio tuvo un rol fundamental en el supuesto arreglo de dicho encuentro. En la semana previa al encuentro frente al Levante, la dirigencia de Zaragoza le pagó a once futbolistas un premio de 965.000 euros por mantenerse en la máxima categoría. Entre los que cobraron ese dinero estaba el volante de River, quien recibió dos pagos de 50.000 y 35.000 euros.



Lo raro de ello, además que sólo cobraron el premio once de los 36 futbolistas que componían el plantel y que ocurrió antes de consumar el objetivo, es que todos sacaron el dinero del banco antes del partido en efectivo. La Justicia intuye que esos once jugadores, Ponzio incluido, le dieron la plata al utilero del club, que fue quien le realizó el pago a los jugadores del Levante.



Otro dato que llama la atención de la Justicia es como fue la vida de los jugadores de ambas instituciones después del partido. Mientras que los de Zaragoza tuvieron que ajustarse, pedir préstamos y hasta mudarse a casas más humildes, a pesar de haber cobrado un premio extra, los del Levante se compraron lujosos autos e hicieron viajes que no coincidían con su economía.



La actitud de Ponzio también llama la atención de la Justicia. Seis meses después de haber consumado la salvación con el Zaragoza, anunció entre lágrimas su salida del equipo para jugar en la B con River, a pesar de ser el capitán del equipo.