Preocupación en Boca: Tevez entrenó diferenciado

El futbolista Carlos Tevez se entrenó este jueves de manera diferenciada por sufrir una molestia en un pie, pero no tendría inconvenientes de estar en el partido en el cual Boca recibirá a Temperley el próximo domingo a las 19.15.



Tevez debió ser infiltrado en la previa al encuentro frente a San Lorenzo del pasado domingo y en el ensayo de fútbol que dispuso el entrenador Guillermo Barros Schelotto jugó Gonzalo Maroni en su reemplazo.



Además el técnico del equipo de La Ribera mantuvo el esquema 4-2-3-1 y colocó en el once titular al delantero Walter Bou como punta.



De esta manera, los once fueron: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Gonzalo Maroni, Edwin Cardona; Walter Bou.