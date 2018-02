Mercado Pago da otro golpe al sistema bancario y lanza tarjeta propia

En un mundo donde hay más de 2.000 millones de adultos fuera del sistema financiero, las personas no bancarizadas representan un gran potencial de nuevos negocios para las empresas de pago y financiamiento, en especial para las fintech, que con nuevas teconologías apuntan a facilitar las operaciones y reducir sus costos.



Con ese objetivo, Mercado Pago, en asociación con MasterCard, presentó una tarjeta prepaga para que los usuarios del servicio puedan utilizar el dinero que tienen en sus cuentas directamente en comercios, además de poder retirar efectivo desde cajeros de la red Link y realizar recargas en servicios extrabancarios como Pago Fácil o Rapipago, entre otros. En principio, el servicio estará disponible en Argentina, Brasil y México.



Se trata de otro golpe al sistema bancario tradicional. Tal como lo hizo ya con los pagos online y cuando puso un pie en el mercado de los créditos, ahora el nuevo producto funciona en la práctica como una tarjeta de débito. Desde la empresa aclaran que su intención no es incursionar más profundamente en los modelos que dominaron el sistema hasta ahora. "Manteniendo la flexibilidad, lo rápido que se mueven las industrias fintech, poder seguir haciendo productos de valor agregado desde la concepción de la tecnología aplicada a las finanzas, y no desde las finanzas", aclaran. De hecho, también negaron que estén interesados en comprar a la firma Prisma.



"Para nosotros democratizar es la palabra que dio origen a Mercado Libre. Estamos convencidos de que si podemos desarrollar cosas para que la gente pueda alcanzar nuevas formas de pago, una oferta mayor de bienes y servicios, y financiarse podemos generar impacto", comentó Paula Arregui, VP de Producto Mercado Pago, durante la presentación de la que participó ámbito.com.



Derek Newell, responsable de Market Development de MasterCard, resaltó que su firma "está trabajando para incluir cada vez a más personas que no operan con servicios financieros". Y aseguró que "la estrategia a nivel global respecto a las tarjetas prepagas es hacer accesible los pagos electrónicos a todas las personas y, a la vez, permitir que nuevos rubros de comercios puedan aceptarlas en un ambiente seguro y eficiente".



Para tener una idea del tamaño del negocio, Mercado Pago cuenta con 180 millones de usuarios en la región. Según estimaciones de la empresa, un 30% de los que operan comprando y vendiendo en Mercado Libre no están bancarizados. Y además, hay unas 400.000 personas o familias que viven de lo que venden en la plataforma. Entre el último trimestre de 2016 y los primeros tres de 2017, la compañía procesó u$s 12.000 millones y estima que ese monto podría duplicarse. Es decir, el caudal de dinero es enorme.



La tarjeta prepaga fue lanzada en octubre del año pasado en Brasil donde ya se emitieron unos 200.000 plásticos. En México hay unas 80.000 en circulación y en Argentina, a modo de prueba, unas 25.000. A diferencia de lo que ocurre con el sistema bancario, Mercado Pago no utiliza los fondos para otros negocios propios, como otorgar créditos. El dinero surgido de operaciones de venta o por recarga queda siempre en la cuenta del usuario.



La nueva tarjeta podrá ser tramitada a través de una página web y utilizada en cualquier comercio que acepte MasterCard, tanto en tiendas físicas como en ecommerce, del país y el mundo estimándose que abarcará a más de 34 millones de comercios y sitios online. No tendrá costos y en principio será gratuita para los primeros 20.000 que la solicitan, aunque desde la empresa confirmaron que esa promoción se extenderá. Lo que sí se cobrará es el retiro de efectivo en cajeros, con un costo de $ 10 por extracción, tal como ocurre con las cuentas bancarias.



El lanzamiento de la tarjeta prepaga se suma a su amplio abanico de soluciones que buscan mejorar y facilitar las experiencias de compra para usuarios y vendedores, mientras se amplía la inclusión financiera, se reduce el uso del efectivo y se simplifican las operaciones. De hecho, los ejecutivos de Mercado Pago comentaron que su área de créditos a usuariosde la plataforma otorgó en el último año y medio u$s 250 millones a 80.000 personas. Específicamente, los préstamos son otorgados en Argentina son 8.700 a 6.900 usuarios por un total de $ 867 millones. Se ofrecen a una tasa promedio de 40% y según los cálculos de la empresa 7 de cada 10 que cancelan la deuda vuelven a tomar. Los plazos son entre 6 y 12 meses, principalmente para reinvertir en su negocio.



Otro producto es el Point, herramienta que permite realizar pagos con tarjeta a través del celular, lo que ayuda el blanqueamiento de las operaciones diarias. Esto apunta a beneficiar a pequeños comercios, como kioskos o feriantes, que por disposición del Gobierno están obligados a contar con posnet.



La tarjeta tiene no solo el objetivo de la inclusión financiera, sino también la digital. Es que sin una tarjeta una persona no puede acceder a ciertos servicios que hoy son parte de la cotidianidad como Netlix, Spotify, o comprar aplicaciones desde el celular. Con esto podrán hacerlo.