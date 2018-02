Di María y su actualidad con la Selección: "Le dije a Sampaoli que no soy intocable"

El mediocampista Ángel Di María confió este jueves que en su reciente charla con el entrenador Jorge Sampaoli le aclaró que él no es "intocable" en la convocatoria de la Selección argentina rumbo al Mundial de Rusia.



"Cuando Sampaoli viene a hablar, siempre le digo que no me siento intocable", afirmó Di María, centro de críticas en los últimos años por sus bajos rendimientos y lesiones recurrentes en instancias decisivas con la camiseta albiceleste.



En ese sentido, el jugador del PSG de Francia aseguró que el "único que siempre debe estar" es el capitán Lionel Messi, con quien lo une una relación cercana fuera de la cancha.



"El único que siempre debe estar es Leo y los demás tenemos que pelear por estar ahí. Para eso hay que demostrar en el club. Este año lo aproveché", aseguró.



Di María explicó que el pedido de Sampaoli para cuando comparte cancha con Messi es que lo "ayude en las paredes y en la profundidad".



"En el club me gusta más jugar por derecha, porque puedo frenar y calmarme un poco. Incluso tengo la chance de hacer más pases gol. Me gusta más asistir que convertir", manifestó sobre su posición.



Y, por el contrario, en la Selección prefiere "hacerlo por izquierda", ya que si no le quita "espacio a Leo, ya que es su posición y su forma natural".



"La idea no es chocarlo ni molestarlo. Contra Ecuador nos salió muy bien", recordó respecto del último encuentro de las Eliminatorias, donde Argentina consiguió el boleto al Mundial de Rusia 2018.



En declaraciones a TyC Sports, "Fideo" Di María también habló sobre el sentimiento que se genera a partir de sus malas actuaciones con la Selección.



"Siempre digo lo mismo: cada vez que juego con la Selección, trato de dar lo mejor de mí para que todo el mundo esté contento. Principalmente yo, que cuando lo hago mal tengo que volver a mi casa y me tienen que bancar la cara de ojete, ja", indicó.