Por el paro bancario en todo el país, ya falta dinero en los cajeros automáticos

Los trabajadores bancarios realizan hoy un paro nacional en protesta por la falta de acuerdo salarial con las cámaras empresarias del sector y no habrá reposición de dinero en los cajeros automáticos hasta el miércoles.



Según el gremio La Bancaria "se está desarrollando con total acatamiento en todo el país, participando más del 95% de los compañeros".



A la jornada de paro de los trabajadores se sumarán los dos días feriados (lunes y martes) por la celebración de los carnavales, por lo que se complicará conseguir efectivo durante el fin de semana extra largo.



La Asociación Bancaria, gremio que agrupa a los trabajadores del sector, dispuso realizar paro bancario de 24 horas en rechazo el aumento salarial del 9%, cuando la inflación proyectada por el Gobierno es de 15% para 2018.



Las cámaras ABA (bancos de capital extranjero), ABAPPRA (bancos públicos), ABE (banca especializada) y ADEBA (privados de capital nacional) sostienen que el 9% no es anual sino inicial y prometen luego ajustar los salarios por inflación.



Pero, con la paritaria vencida en noviembre del año pasado, los trabajadores exigen un acuerdo salarial anual que esté por encima de la meta de inflación del 15% que estableció el Gobierno de Cambiemos para 2018.



Al no haber reposición de dinero en los cajeros automáticos por la huelga y por los dos días feriados, se complicará conseguir efectivo al menos hasta el mediodía del miércoles.



A través de correos electrónicos, los bancos públicos y privados pidieron a sus clientes para que retiren dinero en supermercados y comercios adheridos a la red "Extra Cash", con la intención de amortiguar el impacto de la huelga.



Asociaciones de Defensa del Consumidor advirtieron a los clientes bancarios que antes de retirar dinero en supermercados y comercios consulten por las comisiones, porque algunas bocas cobrar un canon por entregar el efectivo.