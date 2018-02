Abogado de la familia de Pérez Volpin: "No descartamos la responsabilidad de la anestesista ni del gastroenterólogo"

Diego Pirota, el abogado de la familia de la legisladora y periodista Débora Pérez Volpin, sostuvo hoy que "no" descartan "ninguna responsabilidad" pero que "si no hay mala praxis la familia lo va a aceptar" porque "no está buscando un culpable, sino saber la verdad".



La autopsia realizada el último miércoles por la noche indicó que el cuerpo de la legisladora, que falleció mientras se realizaba una endoscopía, tenía perforaciones en el estómago y el esófago.



En este contexto, Pirota subrayó que "está claro que ingresa al sanatorio una persona sana, sin una patología declarada, y menos de 20 minutos después fallece de manera crítica", tras lo cual agregó: "Parece que inmediatamente iniciado el procedimiento se pudo haber producido una crisis".



"Nada está descartado. Ni la responsabilidad de la anestesista, ni del gastroenterólogo, ni de la institución. Hoy tenemos incertidumbre, sabemos que se hizo un procedimiento sobre Débora y sabemos el resultado", indicó el abogado en declaraciones al canal TN.



No obstante, Pirota aclaró que "si no hay mala praxis la familia lo va a aceptar" porque "no está buscando venganza o un culpable, está buscando saber qué pasó, saber la verdad, no que alguien sea responsable porque sí".



Hasta el momento, según el letrado, "nadie" puede informarle a la querella "qué es lo que sucedió, la palabra que usan es que hay incertidumbre". Consultado sobre el video de la endoscopia que se le realizaba a Pérez Volpin al momento de morir, el abogado señaló que "en la causa no existe" aunque "en una institución como el Sanatorio de la Trinidad tiene que existir la grabación".



"Podemos pedirlo, solicitarlo, la Fiscalía probablemente realice una medida al respecto", afirmó Pirota y agregó: "Desconozco si fue pedido y no fue enviado. No tomé contacto con el expediente porque está en secreto". En este sentido, agregó: "Es necesario para avanzar en la investigación pero no necesito tener ese material para saber que las lesiones fueron durante el procedimiento, si ingresa una persona sana y 18 minutos después fallece. Necesito tener certezas sobre esto para poder avanzar en la investigación, pero no tengo dudas de que algo sucedió".



El abogado sostuvo que "no se van a saber todavía las razones ni las responsabilidades, demorará unos días más" y detalló que "la semana que viene estará el resultado de un estudio microscópico".