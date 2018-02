Ventas oficiales apaciguaron al dólar, que subió 16 centavos a $ 20,36

Luego de tocar su récord intradiario en los $ 20,50 en el inicio de la rueda, las ventas oficiales apaciguaron al dólar que subió sólo 16 centavos y cerró a $ 20,36 en bancos y casas de cambio según el promedio de ámbito.com.



De esta manera, el billete acumuló un alza de 41 centavos en las últimas dos ruedas y terminó la semana con un avance de 53 centavos en la semana ante un panorama internacional negativo y erráticos números de la economía local.



En esta última rueda, el minorista no acompañó al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa recortó su suba inicial y terminó estable a $ 20 debido a que en el último tramo de la rueda ventas de bancos públicos barrieron con la resistencia de la demanda. Con este resultado, avanzó 48 centavos y medio en la semana.



Se trato de una jornada con muy elevada volatilidad y fluctuación, que por momento le hizo superar los $ 20,30, en un escenario de cierto nerviosismo e incertidumbre.



El inicio de la rueda mostró la escasa profundidad de la oferta de dólares en el sector donde intervienen los grandes jugadores y en consecuencia lo precios tuvieron fuertes subas que le hicieron alcanzar máximos en los $ 20,315, un registro que superó todos los anteriores.



Fue ese nivel de precios que estimuló la aparición de órdenes de venta que diluyeron la suba inicial pero sin provocar una baja importante de la cotización. La intervención de los bancos oficiales con cierta intensidad verificada en la última hora de operaciones, sin embargo, barrió con la resistencia de la demanda generando una caída del dólar que lo acomodó al mismo nivel que la jornada previa.



El analista Gustavo Quintana indicó que "la esperada intervención oficia desarticuló la fuerte presión sobre el tipo de cambio que rozó por momentos nuevos récord en niveles que ya comienzan a generar ruidos en el resto de las variables económicas".



Puntualizó que "el clima internacional sigue generando dudas entre inversores y ahorristas y en consecuencia la dolarización es el resultado previsible de un momento de alta incertidumbre internacional cuyos resultados todavía son difíciles de mensurar".



Así, la divisa terminó la primera quincena del mes en los niveles más altos desde la salida de la Convertibilidad de la mano de una vigorosa demanda destinada a dolarizar portafolios de inversión.



Por su parte, en la plaza paralela, el blue ascendió 30 centavos y cerró a 20,23, con lo que en la semana registró un avance de 32 centavos, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" avanzó ayer 30 centavos a $ 20.



Por último, las reservas del Banco Central descendieron u$s 56 millones hasta los u$s 62.566 millones.