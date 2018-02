Flamengo cambia el monstruoso Maracaná por un pequeño estadio para recibir a River

El partido de Copa Libertadores del 28 de febrero entre el Flamengo y el River se jugará a puertas cerradas en la Ilha do Urubu y no en el Maracaná, como se programó en principio, debido a que los días 22 y 25 habrá conciertos musicales en el llamado templo del fútbol brasileño, informó la Conmebol.



El montaje y desmontaje de los escenarios para los conciertos no permitirá la recuperación del césped del Maracaná, por lo que el cambio de escenario del partido constituye "un caso de fuerza mayor".



Los directivos del Flamengo propusieron como alternativa al estadio de Maracaná el de la Ilha do Urubu, situado también en la zona norte de Río de Janeiro, aunque no tiene la capacidad mínima exigida por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).



Esta entidad autorizó este jueves la oferta del Flamengo, aunque aclaró que "no está habilitado para ningún otro partido de la Conmebol Libertadores y/o Sudamericana 2018".



El más popular de los equipos brasileños de fútbol debe jugar sus próximos dos partidos de local en la Copa Libertadores como sanción a los altercados que sus hinchas provocaron en diciembre pasado en las inmediaciones del hotel donde se hospedaba el Independiente argentino para jugar el partid de vuelta de la final de la Copa Sudamericana.



La Conmebol descontará en este partido de la primera fecha de la fase de grupos 7.000 dólares del monto de derechos de televisión y patrocinio de Flamengo.