Leve mejora de las condiciones financieras en inicio de 2018

Las condiciones financieras comenzaron el año con una leve mejora, según el Índice de Condiciones Financieras (ICF) que elabora el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) junto con la consultora Econviews.



De acuerdo al informe, "tras haber caído 4.4 puntos en diciembre, las condiciones financieras tuvieron una recuperación mensual de 3.6 puntos, debido a tenues mejoras en las condiciones tanto locales como externas".



"Las condiciones externas mejoraron apenas 0.6 puntos, sobre todo por un aumento en la inflación esperada en EEUU, una menor volatilidad en commodities y una merma del riesgo global, mientras las locales mejoraron 2.9 puntos, en tanto la suba del Merval fue compensada por una merma de los depósitos en dólares y en la liquidez de corto plazo", agrega.



Respecto a un año atrás, sostiene "las condiciones financieras muestran una mejora de 13.5 puntos, explicada completamente por un avance de 21.2 en las condiciones externas, en tanto las condiciones locales se deterioraron 7.7 puntos en el último año".



"Más allá de los anuncios del equipo económico a fines de diciembre, en enero las condiciones financieras de la economía argentina tuvieron una tenue mejora, por pequeños avances tanto en las condiciones externas como internacionales. Así, en enero el ICF se ubicó en 61.4 puntos, avanzando 3.6 puntos respecto a diciembre y recuperando buena parte del retroceso que tuvo en diciembre. Esta mejora se explicó por un avance de 2.9 puntos en las condiciones locales, en tanto las internacionales avanzaron apenas 0.6 puntos", añade.



De acuerdo al ICF, "las condiciones locales, que permanecen en zona de confort desde febrero del año 2016, alcanzaron 27.4 puntos en enero, mostrando un avance mensual de 2.9 puntos, tras la caída de 1.4 puntos del mes pasado. El avance del Merval fue muy pronunciado, aunque fue compensado por una merma de los depósitos en dólares y la liquidez de corto plazo. Por su parte, la liquidez de largo plazo volvió a mostrar un deterioro, de la mano del veloz crecimiento de los créditos privados, en un entorno donde los depósitos crecen mucho más despacio".



Hacia adelante, analiza, "si bien es probable que la menor liquidez continúe presionando en favor de una suba en la tasa Badlar, sobre todo relativa a la tasa de Lebacs, esta convergencia hasta ahora ha estado bastante acotada y es posible sea un proceso muy lento y gradual. Si bien esto ayudaría a moderar la caída en la liquidez bancaria, al mismo tiempo le agregaría algo de estrés a las condiciones financieras, en tanto la tasa Badlar sería entonces relativamente más elevada".



Por otro lado, "las condiciones financieras locales se ubican en zona de confort y cerca de los máximos de los últimos diez años gracias a la muy buena performance que muestra el índice Merval en niveles récord, al riesgo país que ronda los 360 puntos básicos y se ubica muy por debajo de los últimos años, al estado actual de la liquidez de corto plazo, al históricamente bajo nivel de riesgo legislación, a la inexistencia de una brecha cambiaria destacable y al nivel récord de depósitos privados en dólares en el sistema bancario, entre otros".



No obstante, "las variables monetarias y nominales vinculadas a las todavía elevadas tasas de inflación impiden que las condiciones financieras locales sean aún mejores, lo que denota cierto agotamiento en las posibles fuentes de mejoría en las condiciones locales hacia adelante, en tanto la inflación no disminuya sustancialmente".



En ese contexto, "las condiciones financieras muestran una mejora anual de 13.5 puntos, mucho menos que cuando la comparación era todavía respecto al año 2015 y el período de vigencia del "cepo cambiario". Frente a enero de 2017, la mejora anual del ICF se explica enteramente gracias a las condiciones externas, que avanzaron 21.2 puntos el último año, sobre todo gracias a una menor volatilidad en monedas y una merma en el riesgo global, entre otras. Por su parte, las condiciones locales en enero muestran un deterioro de 7.7 puntos respecto a un año atrás, sobre todo por la caída en la liquidez de largo plazo y el menor dinamismo de los depósitos en dólares, retrocesos que no han podido ser compensados por la fuerte suba del Merval".



Mientras tanto, "el resto de las variables que componen el índice de condiciones locales se han mantenido bastante estables en los últimos doce meses y prácticamente no exhiben cambios destacables".