La defensa y el fiscal pidieron el sobreseimiento de Chocobar

La defensa de Luis Chocobar, el policía que fue procesado por homicidio con exceso en la legítima defensa por haber matado a balazos a un ladrón que asaltó y apuñaló a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca, pidió su sobreseimiento ante la Cámara de Crimen, una postura que, fue apoyada por la fiscalía.



La audiencia oral se realizará a la 12 en el edificio de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ubicado en Viamonte 1147 de la Capital Federal. La Sala VI, integrada por los camaristas Julio Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo, será la que definirá si confirma el procesamiento dictado por el juez de Menores 1, Enrique Velázquez, o si tal como planteó la defensa, lo sobresee por entender que se trató de un caso de legítima defensa.



Se trata de una audiencia oral en la que las partes ampliaron los fundamentos de sus posturas y luego los camaristas tendrán cinco días para definir la situación procesal del policía que recibió el apoyo del presidente Mauricio Marcri y de otras figuras políticas como el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.



De la audiencia participaron el abogado de Chocobar, Rubén Arturo Melazo, y el fiscal de Cámara Ricardo Sáenz. Voceros judiciales explicaron que la querella por parte de la madre de Juan Pablo Kukoc (18), el ladrón muerto, no podrá estar presente porque no se les concedió el recurso.



La querella pidió que se recaratule el hecho como un "homicidio calificado", y para los jueces la calificación penal puede discutirse en la etapa del juicio oral.



En la audiencia también se trató la situación del imputado de 17 años que fue detenido como cómplice de Kukoc y fue procesado por "homicidio criminis causae en grado de tentativa y robo agravado", por el robo y el ataque al turista Frank Joseph Wolek (54).



Al resolver la situación de los imputados, el juez Velázquez dio por acreditado que el 8 de diciembre último, el adolescente de 17 años y Kukoc le robaron una cámara de fotos a Wolek y como se resistió, le aplicaron varios cuchillazos en el corazón que lo dejaron malherido, sin poder establecerse aún quien de los dos lo hizo.



En base a lo que dijo en su propia declaración, Chocobar vio a los jóvenes forcejear con el turista, persiguió a Kukoc, le dio la voz de alto y como éste no la acató, primero le efectuó un balazo en una pierna y luego en la espalda, cuando el joven estaba parado y giró solo el tronco.



"Entiendo que estamos ante un caso en que el imputado repele una agresión ilegítima, utilizando un medio racional de una manera irracional o desproporcionada", remarcó el juez en su resolución. "Chocobar -continúa el magistrado-, no adoptó los recaudos que, incluso en esa situación, le eran exigibles para que su accionar resulte lo menos lesivo posible y, en consecuencia, ha ido más allá de contrarrestar el peligro creado por la agresión ilegítima".



Velázquez sostuvo que "teniendo en consideración la herida mortal en la región lumbar derecha, a cuatro centímetros de la línea media vertebral y a seis centímetros por encima de la cresta ilíaca, la reacción luce desproporcionada respecto a la agresión repelida".